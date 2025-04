Chef Campis agradece apoyo de sus seguidores tras diagnóstico de cáncer

El reconocido chef de televisión, Miguel Campis Ramírez, utilizó sus redes sociales este domingo para expresar su agradecimiento a los seguidores que lo han apoyado, luego de revelar que fue diagnosticado con cáncer de páncreas.

Campis Ramírez, quien ha participado en programas como “Pégate al Mediodía” de Wapa Televisión, informó que esta semana iniciará su tratamiento de quimioterapia.

Además, mencionó que permanecerá distanciado de las redes sociales por un tiempo mientras se enfoca en su recuperación.

“Quiero agradecerles por el desbordamiento de atención y mensajes que he recibido. Ha sido para mi una fuente de energía. Aunque sé (que) he compartido mi sabor con muchos de ustedes, jamás pensé sería así la respuesta y por eso estoy eternamente agradecido", comenzó diciendo.

“Ahora, esta semana, me toca comenzar a tomar mis secciones de quimioterapia y con la dirección de Dios y las oraciones de ustedes vamos a recorrer el camino. Tomaré unas semanas de enfoque y estaré fuera de las redes por unos días a lo que me siento fuerte. Espero puedan comprender el proceso y me apoyen en esta prueba . Los amo y gracias por todos los comentarios de aliento y esperanza. Muchas bendiciones", abundó.

El pasado viernes, la familia de Campis Ramírez dio a conocer la noticia. En la publicación, dijeron que crearon una cuenta en la plataforma de financiamiento colectivo, “GoFundMe”, para ayudar al chef a cubrir los gastos médicos.

“Nos dirigimos a ustedes con el corazón en la mano para pedir apoyo para nuestro querido Campis, un talentoso chef de televisión que ha llenado nuestros hogares de sabor, alegría y pasión por la cocina durante años. Hoy, enfrenta el mayor desafío de su vida: ha sido diagnosticado con cáncer de páncreas”, lee parte del mensaje.

Igualmente, los interesados en aportar pueden enviar su donativo a través de ATH Móvil al número (787)414-5990.