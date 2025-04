Gaby Alicea pospone funciones de su “stand up comedy” por razones de salud

El comediante puertorriqueño, Gaby Alicea, anunció este sábado que pospondrá las funciones de su stand up comedy “El Boricua está de fiesta”, programadas para este fin de semana en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Alicea explicó que el aplazamiento se debe a razones de salud.

“Me siento sumamente triste por tener que posponer, esperé mucho tiempo para lograr estar en el Centro de Bellas Artes de Caguas y batallé hasta estas últimas horas para poder lograrlo, pero la salud me lo impide. Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda causar y agradecemos enormemente su apoyo incondicional, mis fanáticos merecen lo mejor de mí y así lo haré. Agradecemos su comprensión y esperamos verlos en las nuevas fechas”, expresó Alicea.

De la misma forma, el artista pidió a sus seguidores que lo mantuvieran en sus oraciones.

“No saben cuánto me duele decir ‘no puedo’, ‘me rindo, ‘es imposible para mí‘. El que me conoce sabe lo optimista y luchador que soy, pero esta vez me tocó. Me tocó rendirme, me tocó enganchar los guantes, después de pelear hasta el último momento. No saben cuánto he llorado porque no es lo que quiero hacer, pero mi cuerpo no responde, me falta el aire y casi no puedo hablar. Mi público necesita lo mejor de mí y hoy no llego ni a un 30% de mis capacidades. [...] A todos los que de alguna manera les afecta mi decisión, les pido disculpas, espero que entiendan que esta situación está fuera de mi control. Los amo, los veo en la próxima”, abundó.

Las nuevas fechas para el espectáculo serán el 14 y 15 de junio, y las personas que adquirieron boletos podrán conservar sus asientos correspondientes para cada día.

Para más información puede llamar a servicio al cliente de Ticketera (787)305-3600