Lyanno regresa a sus raíces de R&B con “Single”

Llegar al tercer piso de la vida inspiró al artista boricua Edgardo Rafael Cuevas Feliciano, mejor conocido como Lyanno, a adentrarse a una faceta nueva de música, aunque signifique regresar a sus comienzos: el R&B.

Esta semana, Lyanno cumplió sus 30 años, y a la vez, anunció un regalo para sus fanáticos, el sencillo “Single” que estrenó hoy, jueves.

PUBLICIDAD

“Desde el principio de mi carrera es algo por lo que la gente me reconoció, y por lo que gané mis primeros fanáticos. Siempre he estado claro de que esa es la música que a mis fanáticos de cero les encanta. Nunca la he soltado por completo”, compartió en entrevista telefónica con El Calce y Metro Puerto Rico.

Aunque describió el género del R&B como sus raíces, Lyanno explicó que desarrolló el reggaetón por el éxito que tuvo con “Toda” y “A Solas”.

“Llegó un punto que no fue a propósito, pero gracias a temas como “Toda” y “A Solas” que se fueron grandes. Me reconocieron en otros países afuera de la isla por ese estilo de música. También sentí como que la necesidad de seguir experimentando pues en el afrobeat, en reggaetón, y en estos ritmos que son más movidos que el r&b”, abundó.

De igual forma, su regreso al r&b fue algo que llevaba tiempo contemplando, y fue a principios de este año que se creó “Single”.

Lyanno comentó que para este sencillo trabajó con un productor nuevo llamado WÖRRIES, y que el tema salió en una noche.

PUBLICIDAD

“Es algo de lo que ya yo hacía, pero totalmente nuevo y sé que va a refrescar mucho el momento que tuve”, añadió.

El boricua acreditó a artistas como Chris Brown, Trey Songz, y The Weeknd como sus inspiraciones dentro del género musical.

El año pasado, Lyanno lanzó su álbum “Para Todas Las Mamacitas”, adelantó que no descarta trabajar en otro proyecto discográfico durante esta era nueva.

“Eventualmente voy a sacar un álbum. Ahora mismo no necesariamente pues está en el calendario, pero yo me mantengo haciendo mucha música”, indicó.

Por otro lado, Lyanno recibirá la semana que viene el reconocimiento de ASCAP por la composición del tema “La Nena” la cual es en colaboración con Rauw Alejandro.

Sobre el premio, el artista indicó que no se lo esperaba este año puesto que ya había recibido una distinción similar en el 2024.

“Es mi tema favorito de ese álbum [Para Todas Las Mamacitas]. Le dimos mucho cariño a ese tema. Se trabajó para que tuviera reconocimiento, pero no me esperé que fuera más de compositor”, sostuvo.

Las colaboraciones entre Lyanno y Rauw Alejandro han marcado puntos claves en sus respectivas carreras con temas como “Lokera”, “La Nena”, “Poderosa”, “Como Nunca”, y varios remixes en los que han participado juntos.

“Cuando nos juntamos, no estamos con esa presión de que ‘a, tenemos que hacer un palo’. Yo creo que los mismos fanáticos se dan cuenta pues de la hermandad que nosotros tenemos, la química y por eso es que funciona”, explicó sobre su relación con Rauw Alejandro.

“Single” no será lo único tema que Lyanno lanzará este año, pues aseguró que le encanta sacar mucha música, y que va “hacer varios sencillos”.