“Molusco” pide disculpas a personas con VIH: “Tuvo un alto grado de machismo”

El locutor Jorge Pabón, conocido como "Molusco", pidió disculpas con las personas que viven con VIH luego de llamarlas “podridos y podridas” en un emotivo podcast en el que se educó sobre la prevención de las infecciones de transmisión sexual tras indicar que “no tengo ni idea de lo que es vivir con VIH en una sociedad como esta”.

“Si hiero a alguien pido disculpas sin ningún tipo de problema. El ego no me hace cegarme cuando estoy mal. Sin duda alguna, pido disculpas públicamente a todas las mujeres que se pudieron haber sentido mal por mi vídeo. Sé que hay una desinformación dentro de ese vídeo porque los casos de VIH no están arriba como yo dije, no hay ningún brote... Mirándola a la cara, le pido disculpas a usted, a todas las mujeres y a todos los caballeros que viven con vih, las más de 17 mil personas que viven todos los días con VIH”, aseveró “Molusco”.

Las disculpas del creador de contenido, donde aceptó que: “tuvo un alto grado de machismo” en sus expresiones, se produjeron luego de una emotiva entrevista con el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano, quien relató su experiencia de vivir por más de 31 años con VIH y “del dolor e indignación que sintió con dichas declaraciones”.

Por su parte, Serrano añadió que: “la lección que le estamos dando al País con esto que estamos haciendo, va más allá del VIH. Va a la médula de lo que debemos ser como puertorriqueñas y puertorriqueños. Que en los momentos en los que nos herimos, tenemos que buscar la manera de resarcir ese daño... y que busquemos la manera de que podamos aprender todos y todas de eso”.

Al aceptar las disculpas durante un panel de discusión sobre el tema, Ivette González, presidenta de la Asociación de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH, indicó que “lo que me mantiene con vida 33 años después es la esperanza... y mi esperanza es que las miles de personas que puedan tener una mentalidad [similar], puedan aprender de esta experiencia. Espero que haya transformación de pensamiento en aquellos que aún tienen prejuicios en contra de quienes vivimos con VIH. Como dijo Pedro Julio, yo sí siento que sus disculpas son genuinas”.

Finalmente, la doctora Carmen Zorrilla, educó sobre las pruebas para detectar el vih y las infecciones de transmisión sexual (ITS), los medicamentos para prevenir tanto el VIH como las ITS y los avances en las investigaciones y tratamientos en los que Puerto Rico ha sido pionero.