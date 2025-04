Aseguran que la actriz Sophie Nyweide descubrió que estaba embarazada antes de morir

En las últimas horas han surgido diversas especulaciones en torno a la muerte de la actriz Sophie Nyweide, especialmente relacionadas con el certificado que revela que la joven estaba embarazada al momento de su deceso, por lo cual las autoridades siguen investigando sobre el tema.

Fue a través de un obituario, en donde los seres queridos cercanos a la actriz compartieron la noticia, señalando sus aptitudes no solo como artista, sino también como persona.

“Sophie era una chica amable y confiada. A menudo se aprovechaban de ella. Escribía y dibujaba con voracidad, y gran parte de su arte representa la profundidad que tenía y también el dolor que sufría. Muchos de sus escritos y obras de arte son hojas de ruta de sus luchas y traumas”.

Aseguran que Sophie Nyweide descubrió que estaba embarazada antes de morir

El medio estadounidense TMZ ha compartido actualizaciones sobre la investigación a cerca de muerte de Sophie Nyweide, por lo cual revelaron que la actriz se habría enterado que estaba embarazada poco antes de su muerte, dejando como resultado distintas reacciones entre los usuarios.

Al respecto de la información, las autoridades correspondientes siguen investigando más detalles del caso, con el objetivo de poder ofrecer un informe concreto sobre los últimos momentos con vida de la joven actriz.

Filtran detalles sobre la investigación por la muerte de la actriz Sophie Nyweide

Al respecto de las dudas a cerca de la causa de muerte de Sophie Nyweide y ante las declaraciones que ofreció su madre a TMZ, el medio Debate compartió detalles sobre la supuesta investigación que se realiza en torno al deceso de la actriz.

“Sé que consumía drogas y era una jovencita, estaba con otras personas cuando murió, no las conocía. Aún no se han publicado los resultados de la autopsia. Dijeron que tardaría entre seis y ocho semanas. Así que no puedo afirmarlo con certeza”.

Cabe destacar que la mamá de la joven ha solicitado privacidad de parte de los medios, con el objetivo de afrontar su duelo, no obstante, se espera que en las siguientes semanas se revelen más detalles del tema.