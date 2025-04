“All Stars 10″: Ellas son las dragas con sangre boricua que competirán en la nueva temporada de “RuPaul’s Drag Race”

Las 18 reinas que competirán en la temporada 10 del conocido programa RuPaul’s Drag Race: All Stars fueron reveladas la tarde del miércoles, en un innovador formato tipo torneo, donde solo 9 avanzarán a la segunda etapa de la competencia.

Entre ellas se encuentran cinco drag queens de ascendencia puertorriqueña, quienes regresan al show que se transmite desde 2009.

Ellas son: Aja (temporada 9 y All Stars 3), Cynthia Lee Fontaine (temporada 8 y 9), Olivia Lux (temporada 13), Ginger Minj (temporada 7, All Stars 2 y All Stars 6) y Alyssa Hunter (temporada 14).

Cynthia Lee y Alyssa comenzaron su carrera en el mundo del transformismo en la isla, mientras, Aja, Ginger y Olivia, quienes son de ascendencia boricua, hicieron lo propio en Estados Unidos.

De las dragas mencionadas, la que estuvo más cerca de la corona fue Ginger Minj, quien fue segundo/tercer lugar de la temporada 7 ganada por Violet Chachki. Por su parte, la que fue eliminada muy temprano fue Alyssa Hunter, expulsada en el cuarto episodio de la temporada 14, siendo así la segunda eliminada de la edición que ganó Willow Pill.

Las participantes fueron divididas en tres grupos de seis. Estas se enfrentarán a varios retos y tendrán la oportunidad de acumular puntos. Las tres concursantes con más puntos de cada grupo, adelantarán a la segunda etapa del programa y se convertirán en las nueve participantes oficiales de All Stars 10.

Una drag queen de ascendencia puertorriqueña y cubana se convirtió la noche del viernes, en la subcampeona de la decimaséptima temporada del popular programa RuPaul’s Drag Race (MTV).

Se trata de Jewels Sparkles, originaria de la ciudad de Tampa, Florida, quien compitió en la final de la temporada junto a Lexi Love, Sam Star y Onya Nurve, quien se convirtió en la ganadora del show que tuvo 16 episodios.

En el round final, Jewels se enfrentó a Onya en un lip sync por la corona con el tema “Abracadabra” de Lady Gaga.

Aunque claramente Jewels hizo mejores movimientos y baile sobre el escenario, Onya se coronó luego de ganar tres retos en la temporada.

Jewels es la tercera drag queen de ascendencia boricua en posicionarse en el segundo lugar, subcampeona, de RPDR. La primera fue Nina Flowers en la temporada uno, emitida en el 2009, y la segunda fue Alexis Mateo en la segunda temporada de “Canada’s vs. The World”.

Al inicio de la competencia, Jewels se describió como una reina “tonta y torpe” pero con la intención de participar en el programa con estrategia. Sus influencias van desde la cantante Ariana Grande hasta Priscilla Presley.

Sparkles es conocida por ser la “nieta drag” de Trinity The Tuck, ganadora de la cuarta temporada All Stars de RPDR.

Otras artistas de ascendencia boricua que llegaron a la final del programa son: Roxxxy Andrews, Vanessa Vanjie Mateo, Jessica Wild y Anetra.

La ganadora de la mencionada temporada, Onya Nurve, obtuvo $200 mil como premio.

La temporada 17 de RPDR dio inicio el viernes, 3 de enero de 2025 a través de MTV.

Otras dragas boricuas que compitieron en RuPaul’s Drag Race son: Yara Sofía, April Carrión, Kandy Ho, Cynthia Lee Fontaine, Monica Beverly Hillz y Naysha López, entre otras.