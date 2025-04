Abogada de “El Chapo” Guzmán a Gallo The Producer: “Eres un lambón”

La cantante y licenciada puertorriqueña Mariel Colón Miró, conocida por ser la abogada del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, arremetió contra el influencer Gallo The Producer por alegdamente buscar conflicto con ella y otras figuras.

“Pregunta seria mi gente y va para Gallito: Oye, Gallo, yo quiero saber por qué tú lo que haces es pelear con influencers que solo tienen cuatro semanas para prepararse y pelear contigo, y no te meter con boxeadores de verdad, como por ejemplo, Juanma (López)”, comenzó diciendo Colón Miró en un video que colgó en las historias de su cuenta de Instagram.

Continuó: “Va a hacer salsa contigo. Si esa pelea se da, yo si voy en primera fila porque me encantaría pagar para ver eso. A ti lo único que te gusta es meterte con influencers o con personas como yo que no en todo momento podemos salir a la luz pública a estar hablando y contestándote... Vamos a ver si tan machito eres”.

La llamada “Mariel La Abogada” además aprovechó el momento para catalogar al creador de contenido como “lambón” y “mentiroso”.

“Cuidado y no te metas en un problema legal con tanta mentira, y no me llames a mi porque yo bastante que cobro y no creo que tengas para pagarme”, afirmó.

En respuesta a ello, Gallo respondió: “¿Qué te pasa @mariellaabogada, estás buscando exposición como toda una farandulera?”.

“Deja el cabrón faranduleo ese. No me importa un carajo Juanma, ni tú. ¿Qué pasa mami, te pica para rascarte? ¿Eso es lo que tu quieres que yo te rasque? Porque yo te rasco a las millas. A mi me gusta cepillar a las millas. Deja las faltas de respeto porque a mi sin cojones me tiene que tu seas mujer. Voy a coger las redes sociales y las voy a barrer contigo”, sentenció.

Por su parte, López compartió el video de Mariel en las historias de su cuenta de Instagram afirmando que estaría dispuesto a un combate contra el también productor musical.