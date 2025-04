Periodista es nombrado vicepresidente de WIPR

El veterano periodista, David Reyes, fue nombrado vicepresidente de WIPR-TV, canal 6 tras una larga trayectoria laborando en el canal de televisión del gobierno,

Así lo anunció el presidente de la Corporación de Puerto Rico para la difusión pública, Luis A. Rodríguez Díaz, mediante declaraciones escritas.

“Por cuarenta años, David Reyes Vázquez ha pertenecido al equipo de WIPR. Se ha destacado con profesionalismo tanto en radio como televisión, convirtiéndose en parte de la familia de nuestros televidentes como ancla de Notiséis. Con una gran trayectoria en la industria de la televisión, es la persona ideal para ocupar el cargo de Vicepresidente”, sostuvo Rodríguez Díaz.

El presidente resaltó que Reyes Vázquez ha sido reconocido como “Empleado Destacado” por sus compañeros. Además, organizaciones como el Comité de Puerto Rico de UNICEF y el Overseas Press Club han reconocido su trabajo. En el año 2016, el hombre ancla fue nominado a un Premio Emmy.

“Estamos seguros de que con esta adición, traeremos a la mesa otros puntos de vista que serán de beneficio para nuestros proyectos y el producto que se lleva a cada hogar a través de la pantalla. Nos sentimos orgullosos de contar con un profesional del calibre de David Reyes en nuestro equipo”, destacó.

Por su parte, Reyes Vázquez agradeció el nombramiento y el reto que se le ha encomendando tras 40 años laborando en la estación.

“Me siento sumamente agradecido y honrado por la confianza que se me otorga para ocupar este cargo. Por cuatro décadas me he dedicado al quehacer noticioso mediante las ondas radiales y televisivas. Hoy, acepto este nuevo reto con el firme compromiso de continuar aportando al servicio de la información y educación para el pueblo de Puerto Rico”, sentenció.

Igualmmente, se indicó que David Reyes Vázquez continuará en su rol como periodista y hombre ancla de Notiséis.