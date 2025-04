Familia de Lupillo Rivera denuncia “trato injusto” contra el cantante en “LCDLF All Stars”

La familia del cantante mexicano y habitante de la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), Lupillo Rivera, denunciaron en un comunicado, publicado en las redes sociales, sobre el alegado “trato injusto” que tiene este en el programa.

Laura Bozzo explota contra el undécimo eliminado de “LCDLF All Stars”: “No me digas usted porque no soy una anciana”

PUBLICIDAD

¿Cuál es la denuncia de la familia de Lupillo Rivera sobre su participación en “La Casa de los Famosos: All Stars?”

“Hoy no solo como familia de Lupillo Rivera, sino también como espectadores del reality show La casa de los famosos All-Stars alzamos la voz.

Hemos sido testigos del trato injusto y tendencioso que ha recibido Lupillo Rivera, los Palulu (Paulo Quevedo y Luca Onestini) y los integrantes del cuarto Fuego (Diego Soldano, Rosa Caiafa y Carlos Chávez). Nos duele ver cómo, día tras día, el programa ha favorecido notoriamente al cuarto Agua, dándoles más tiempo en pantalla dentro del 24/7 y en las galas; ediciones a su favor y manipulando el enfoque para que parezcan víctimas, mientras que el cuarto Fuego, al cual pertenece nuestro padre, es invisibilizado o atacado y tratando en cada gala de convertirlos en victimarios. ¿Dónde quedó la equidad? ¿Dónde quedó el profesionalismo? ¿Dónde quedó el piso parejo?.

El entorno familiar del cantante dejó claro que no piden “favoritismo”, “solo pedimos que se trate con respeto, justicia y neutralidad a todos los participantes porque lo que se ve en pantalla, lo que se dice en el panel, está dañando a una persona real, a un ser humano con familia, con hijos, con sentimientos y con una carrera forjada en el trabajo, empeño y sacrificio.

Desilusiona y es tendencioso ver cómo Javier Poza, Jimena Gállego, Alicia Machado, María del Pilar Rivera y algunos panelistas más se han expresado con ironía o desprecio hacia mi papá, cuando él ha sido uno de los concursantes más entregados, auténticos y leales en esta competencia. No es justo. No es ético. No es profesional. No es neutral”.

Familia de Lupillo Rivera denuncia “trato injusto” contra el cantante en “LCDLF All Stars”

El ganador o ganadora del programa obtendrá 200 mil dólares, el segundo lugar se llevará $100 mil y el tercer lugar de “LCDLF All Stars” cargará con $50 mil.

En el juego siguen 12 habitantes luego de las eliminaciones de Salvador Zerboni, Valentina Valderrama, Varo Vargas, Nacho Casano, Aleska Génesis Castellanos, Erubey De Anda, Julia Gama, Laura Bozzo, Alejandra Tijerina, Uriel del Toro y Carlos Chávez.