Fallece Roy Thomas Baker, productor de ‘Bohemian Rhapsody’ y pionero del rock

El mundo de la música se ha vestido de luto, pues recientemente se dio a conocer que Roy Thomas Baker, productor musical de ‘Bohemian Rhapsody’ interpretada por la emblemática banda Queen, falleció.

De acuerdo con la información recopilada por Variety y People, el reconocido productor murió el pasado 12 de abril en su residencia en Lake Havasu City, a los 78 años de edad.

¿De qué murió el productor?

La noticia fue difundida por los medios previamente citados; sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de Roy Thomas Baker, por lo que se espera que en los próximos días se obtenga más información conforme avancen las investigaciones correspondientes.

El productor no solo dejó huella por su colaboración con Queen, sino que también trabajó con otras leyendas del rock como Alice Cooper, Cheap Trick, Devo, Ozzy Osbourne, Sammy Hagar, Guns N’ Roses y Smashing Pumpkins.

El empresario no solo inmortalizó piezas como “Bohemian Rhapsody”, sino que también participó en la producción de clásicos como “Just What I Needed”, “My Best Friend’s Girl” y “Good Times Roll” de The Cars, consolidando su legado en la historia de la música.

Así fue parte de ‘Bohemian Rhapsody’

Roy Thomas Baker, nacido en 1946, inició su carrera como ingeniero asistente de otros productores, pero su gran oportunidad llegó en Trident Studios, donde colaboró con Queen en sus primeros cuatro álbumes.

El productor llegó a hablar sobre el proceso creativo de “Bohemian Rhapsody”, asegurando que fue “básicamente una broma, pero una broma exitosa”:

“La parte central empezó siendo de solo un par de segundos, pero Freddie [Mercury] siguió añadiendo más ‘Galileos’ y seguimos ampliando la sección de ópera, y fue creciendo cada vez más. No paramos de reír”, afirmó.

A lo largo de su carrera, Roy Thomas Baker fue nominado a dos premios Grammy y en 2004 fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy, reconociendo su impacto y contribución a la música contemporánea.