Taylor Swift, Kendrick Lamar y Simone Biles son ganadores en los premios Webby

LOS ANGELES (AP) — Kendrick Lamar, Taylor Swift, Rihanna, Travis Kelce y Simone Biles son algunos de los ganadores de los Premios Webby, que reconocen el mejor contenido y creadores de internet.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales anunció el martes a los galardonados en una variedad de categorías. La 29ª ceremonia anual se llevará a cabo en Cipriani Wall Street en Nueva York el 12 de mayo.

PUBLICIDAD

El Premio Webby al Emprendedor del Año fue otorgado a Snoop Dogg por destacarse como un empresario versátil con Death Row Records junto con dos marcas de alcohol, una marca de helados y marcas de cannabis. Walton Goggins ganó el premio al mejor actor por sus interpretaciones en proyectos de streaming, incluyendo “The White Lotus”, “The Righteous Gemstones” y “Fallout”.

La ceremonia será presentada por la comediante y actriz Ilana Glazer y honrará a grandes marcas y plataformas, incluyendo Nike, Netflix, Letterboxd y Apple. La Dra. Fei-Fei Li recibirá el Premio a la Trayectoria por sus contribuciones a la inteligencia artificial y su liderazgo en el avance de la IA centrada en el ser humano.

Jesse Feister, director ejecutivo del Webby Media Group, afirmó: “Los ganadores de este año representan una clase magistral de creatividad e innovación. Han aprovechado el poder del internet para impulsar el cambio, generar conversaciones y conectarnos de nuevas maneras. Con la introducción de nuevas categorías, estos creadores están siendo reconocidos por dar forma al futuro del mundo digital”.

Los premios comenzaron en 1996 y en un principio reconocían sitios web. Han crecido para abarcar nuevas tecnologías, desde aplicaciones y software hasta redes sociales y juegos.

Google ganó por primera vez el logro de Marca del Año. NBCUniversal fue honrada como la mejor Compañía de Medios.

PUBLICIDAD

Los destinatarios de logros especiales incluyen a Amelia Dimoldenberg, la representante Jasmine Crockett, Jools Lebron, Marcello Hernández, el Podcast MeidasTouch y Norman Teague.

Otros ganadores incluyen a Lady Gaga por su sitio web, la asociación “It’s Time” de Mariah Carey con KAY Jewelers, “Drag Race: The Pit Stop” de RuPaul, el video musical “Not Like Us” de Lamar y “Brian Cox Goes to College” de Brian Cox.

Algunas organizaciones con misión galardonadas incluyen la Fundación Elton John AIDS, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y el Museo Whitney de Arte Americano.

Este año marcó un nuevo conjunto de categorías que destacaron la floreciente economía de creadores y la creciente influencia de los creadores. Algunos de los ganadores incluyeron a Zach King, Caleb Simpson y Jameis Winston.