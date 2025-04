Paty Navidad y Dania en "LCDLF All Stars".

Luego de la onceava eliminación del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), la actriz y cantante mexicana Paty Navidad se mostró frustrada por el apoyo que han tenido los habitantes del cuarto Agua, quienes han regresado varias veces del cuarto de expulsión.

“La impotencia que no vean [los televidentes] lo mal que han hecho, que los victimicen. Da mucha impotencia pero bueno... No nos puede pasar otra vez que se victimice tanto a alguien por nosotras intentar llevar una congruencia”, dijo Navidad en una conversación con Dania Méndez, quien en esta temporada también ha sido su aliada.

Paty Navidad frustrada por apoyo del público a Agua en “LCDLF All Stars”

Por su parte, en una plática con el actor argentino Diego Soldano, Paty sostuvo que en la tercera temporada, ganada por la boricua Madison Anderson, fue “súper leal” a su equipo.

“Yo era la víctima en nuestra temporada con Madison y Pepe, ustedes [Paty y Dania] siempre nos tiraban“, dijo Diego, mientras Navidad destacó que: “Es a lo que voy. ‘Pepe’ siempre jugó conmigo hasta el final, yo nunca le di porque eso nunca lo hablamos. ‘Pepe’ jugaba conmigo, yo soy súper leal. Madison me dio casi las mismas veces que yo a ella pero nada mas se notó las que yo di”.

Paty Navidad menciona a Madison en LCDLF All Stars

Los concursantes de Agua han sido salvado por los votos de los seguidores del programa en varias ocasasiones. Niurka y Rey han sido rescatados cinco veces cada uno, Manelyk ha regresado tres veces del SUM, mientras, el dominicano Carlos “Caramelo” Cruz ha vencido cuatro sentencias. Las dichas salvaciones son hasta la onceava semana del dicho show.