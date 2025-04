Pablo Montero es acusado de golpear a una mujer tras negarse a participar en un trío

Pablo Montero vuelve a protagonizar un escándalo en el que se le acusa de ser violento; esta vez, fue acusado por la ex de Rafa Mercadante de golpearla luego de negarse a hacer un trío con otra mujer. Ella narró cómo sucedió el encontronazo y la manera en la que el actor y cantante reaccionó cuando ella se negó a sus peticiones.

A casi un año de que Elda María anunciara su separación de Rafa Mercadante, Gabo Cuevas reveló en el programa de Youtube ‘Dulce y Picosito’ que hace algunos días, recibió un mensaje de Elda solicitando su ayuda, pues acababa de ser violentada por Pablo Montero en Cancún.

“Pablo le dice: ‘vente a Cancún, te quedas en mi casa, la pasamos bonito’, ella se va y se topa con otra mujer en su casa con la que planeaba, no lo digo yo, lo dice ella, quería hacer un trío sexual”, narró el reportero de ‘Venga la Alegría’. “No pasa por ella al aeropuerto, ella paga el viaje, cuando llega ve que Pablo está con una mujer y le dice: ‘oye, pero es que no se supone que nos estamos conociendo, no entiendo’”.

Elda María revela cómo la violentó Pablo Montero

Elda María confesó en una entrevista en ‘Venga la Alegría’ lo que sucedió con Pablo Montero en Cancún: “Nunca me lo esperé de él, yo lo conocí por Instagram, se me hacía un tipazo. Pablo me dijo que quería hacer un trío y yo le dije: ‘es que no estoy acostumbrada a eso, yo no soy así, yo quería estar contigo, no quiero hacer un trío‘. Dijo: ‘te va a encantar’, le dije: ’te voy a grabar porque me estás ofendiendo’”.

Fue así, que el actor se puso violento: “En el momento que quiero grabarlo me jala el celular, me lo tira, me lastimó la mano y me sacó sangre, me dijo: ’no seas exagerada, estás loca’”.

La ex de Rafa Mercadante culpó al alcohol que Montero había bebido: “Estaba alcoholizado y actuó muy mal. La verdad es que me arrepiento de haber venido”. Y confesó que temió por su vida: “Me gritó horrible. Me dijo: ‘te voy a meter a la cárcel, vas a estar presa por loca’”.