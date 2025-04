Muere la madre de Víctor Manuelle

El salsero puertorriqueño, Víctor Manuelle, compartió la lamentable noticia sobre la muerte de su madre, Jenny Velázquez.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un mensaje y varias fotografías donde agradece a su madre por la dedicación a su familia, al igual que a las cuidadoras y personas que estuvieron de cerca a su progenitora en sus últimos días de vida.

“Hoy con dolor en el alma les informo que la guerrera de la familia partió con el Señor. Mama Jenny cómo te decían tus nietos o Bisi cómo te decía Dylara (tu bisnieta). Diste la batalla hasta el final, no te rendiste, con tu carácter fuerte e inquebrantable. Quiero darle las gracias a personas que con el tiempo se convirtieron en familia, Verónica, Vionette, Jocelyn, Grisel, Isabel, Ana y Glorivee, tus cuidadoras. Gracias por estar ahí, brindándole amor y atenciones. Gracias a mi hermana Bárbara por todo lo que hiciste. Hoy la familia y amigos se encuentran tristes porque físicamente no estarás más con nosotros. Sé que en el cielo se está preparando una fiesta y me imagino a tu hijo Dadito cantando cuando entres por las puertas y a Papi vestido de gala diciendo: “abran paso que llegó mi esposa”. La muerte en Cristo no es pérdida. Vuela alto Mami y cuídanos desde el cielo”, expresó Víctor Manuelle.

El salsero también perdió a su padre en el 2018, este padecía de Alzheimer y motivó al salsero a realizar una fundación y realizar múltiples eventos a favor de los pacientes de esta condición.

“Hoy mi héroe cumplió su misión junto a nosotros en la tierra. Se nos va al cielo dejando una gran lección de vida como padre, como amigo y como gran ser humano. Quiero darle las gracias a mis fanáticos de todo el mundo por sus mensajes de apoyo en este momento de dolor. A todos mis colegas artistas y músicos que me han demostrado su solidaridad y respeto en este proceso. A mis amigos de la prensa, no puedo dejar de agradecer toda su preocupación en el proceso de la condición de Alzheimer de mi papá y toda su solidaridad en los proyectos para crear conciencia sobre esta enfermedad. Agradezco sus llamadas, pero aunque mi héroe me preparó para enfrentar cada situación en mi vida, para esto no. Espero que entiendan que prefiero en estos momentos enfrentar el dolor junto a los míos. Muchas gracias”, escribió Victor Manuelle en el 2018, tras la muerte de su padre, Don Víctor.