Los Latin Grammy ya tienen fecha para su próxima entrega: ¿Cuándo y dónde será?

La Academia Latina de la Grabación ya tiene fecha y sede para su entrega número 26. Esta ceremonia reunirá creadores de música de todo el mundo para honrar su trabajo en la industria y pasar una noche inolvidable que se califica como la más importante para la música latina.

Con la intención de enaltecer, honrar, fomentar y celebrar a la música latina, anualmente se realiza la entrega de los Latin Grammy por la Academia Latina de la Grabación, organización que se compone únicamente de profesionales en el campo y se coloca como un referente para la comunidad musical que aspira a conseguir uno de estos galardones.

PUBLICIDAD

ARCHIVO - Luis Fonsi posa tras ganar el premio a mejor álbum vocal pop en la 25a entrega del Latin Grammy el jueves 14 de noviembre de 2024, en Miami. Los Latin Grammy cambiaron el nombre de la categoría de álbum vocal pop a mejor álbum de pop contemp AP (Rebecca Blackwell/AP)

¿Cuándo y dónde será la 26.ª entrega de los Latin Grammy?

El jueves 13 de noviembre de 2025 tendrá lugar la 26.ª Entrega Anual del Latin Grammy en el MGM Garden Arena en Las Vegas. Esta ocasiòn se coloca como la 15º vez que la ceremonia se lleva a cabo en dicha ciudad.

“Nos enorgullece llevar nuevamente la pasión y la creatividad de la música latina a Las Vegas”, aseguró Manuel ABUD, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “La ciudad ha recibido a los Latin Grammys a lo largo de los años y esperamos vivir otra gran Semana Latin Grammy celebrando a la música latina y a sus creadores”.

La transmisión del evento durará tres horas y la producción estará a cargo de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 20:00 horas ET/PT (19:00 horas Central), luego de una antesala de una hora de duración.

Cabe destacar que los eventos de la Semana Latin Grammy se realizarán por toda la ciudad, como la Ceremonia de los Premios Especiales, Leading Ladies of Entertainment, Latin Grammy en las Escuelas, la Recepción de nominados, el Best New Artist Showcase, la Gala de la Persona del Año y la Premiere previa a la transmisión.

Las fechas importantes a tener en cuenta son:

PUBLICIDAD

28 de julio al 8 de agosto de 2025 : Tendrá lugar la primera ronda de votación

: Tendrá lugar la primera ronda de votación 17 de septiembre de 2025 : Anuncio de nominaciones

: Anuncio de nominaciones 1 de octubre al 13 de octubre de 2025: Ronda final de votación

De igual manera en los sitios web y redes sociales de La Academia Latina de la Grabación se publicarán más detalles al respecto.