La reacción de la cubana Niurka Marcos en el onceavo proceso de posicionamientos en la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), causó diversas opiniones en las redes sociales entre los seguidores del programa.

Niurka se sinceró con el dominicano Carlos “Caramelo” Cruz, quien ha sido uno de sus fieles aliados desde que comenzó la competencia en febrero pasado.

PUBLICIDAD

“Hay algo que no me puedes arrebatar... el haberte tratado como un hijo y eso sí lo recibiste. No nos acercamos a ti porque no sabemos cómo, no nos das una señal de acercarnos de alguno manera. Hubiera querido decir esto con coraje, enojada, pero no puedo“, dijo Niurka entre lágrimas.

Desde el pasado viernes, los habitantes del cuarto Agua, Manelyk, Niurka, Rey y “Caramelo”, han tenido varias diferencias entre ellos y se han separado.

LCDLF All Stars: ¿Actuación? Niurka se sincera con “Caramelo” tras separación en Agua

La noche del lunes, todos los concursantes del dicho cuarto se enfrentan en el cuarto de eliminación junto a Carlos y Rosa, habitantes de Fuego y de la nueva generación de la temporada.

El ganador o ganadora del programa obtendrá 200 mil dólares, el segundo lugar se llevará $100 mil y el tercer lugar de “LCDLF All Stars” cargará con $50 mil.

En el juego siguen 13 habitantes luego de las eliminaciones de Salvador Zerboni, Valentina Valderrama, Varo Vargas, Nacho Casano, Aleska Génesis Castellanos, Erubey De Anda, Julia Gama, Laura Bozzo, Alejandra Tijerina y Uriel del Toro.

Nominados de la Semana 11 en “LCDLF All Stars”