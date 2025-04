Kenia Os y Anitta habrían enviado indirecta a Peso Pluma: “Ninguna quiere con él”

Kenia Os y Anitta acaban de estrenar su primera colaboración musical que lleva por nombre “En 4″, misma que ha generado un sinfín de reacciones entre sus seguidores, especialmente por la letra de la canción, avivando rumores sobre posibles referencias a Peso Pluma.

El cantante de regional mexicano se ha caracterizado por sus mediáticas relaciones, por lo cual ante la colaboración entre Kenia Os y Anitta, los usuarios recordaron la vinculación de la artista brasileña con el mexicano, mismo que de manera indirecta ha confirmado su romance con Kenia, este 2025.

Kenia Os y Anitta habrían enviado indirecta a Peso Pluma

A cerca de la posibles referencias a Peso Pluma en la letra de su reciente colaboración “En 4”, algunos seguidores y medios han especulado sobre posibles indirectas dirigidas al cantante mexicano. Esta teoría surge en un contexto donde la relación entre Kenia Os y Peso Pluma ha sido objeto de interés público, especialmente tras los rumores de un posible romance a principios de 2025.

La canción “En 4” se caracteriza por su único y letras que hablan de una conexión intensa entre dos mujeres, con frases como “A mí los hombres fácil se me olvidan, si me preguntan me quedo con mi amiga”. Esta línea en particular ha sido interpretada por algunos como una posible declaración de independencia de relaciones pasadas con hombres, incluyendo su mediática cercanía con Peso Pluma.

¿Qué dice la letra de “En 4″?

“K OS

Anitta, Anitta

Si no te gusta, no me sigas

Y tan bonita que me veo con mi amiga

Metemos presión volando tu imaginación

Te dejamos caer to’ el peso y si vienes a pedir perdón (Yeah)

Papi, ponte ahí, en el acto

Serás mi perrito por un rato

Ponme un perreíto y te parto

Ponme un perreíto y te parto (Yeah)

Dale, ponte ahí (Ahí), en cuatro

Serás mi perrito por un rato

Ponme un perreíto y te parto

Ponme un perreíto y te parto

Anoche nos fuimo’, rompimo’

Toa’ las babi?’ amanecimo’

Ninguna sabe bien lo que hicimo’, nah

Mami, tú está’ pa’ que te dé

Unos traguito’ y despué’ yo no sé

Con una nota

Nos besamos donde nadie nos ve (Tú sabes que)

No hay break conmigo, yo le doy castigo

En el party, en el baño, lo hacemos escondido’

Yo cometo el crimen sin dejar testigo’ (Ah-ah-ah)

En el cuarto de hotel

Fenty, Rosa Pastel

Dos muñecas de Mattel

Y ninguna quiere con él (Yeah)

Papi, ponte ahí, en el acto

Serás mi perrito por un rato

Ponme un perreíto y te parto (Un perreíto)

Ponme un perreíto y te parto (Ah-ah)

Dale, ponte ahí, en cuatro

Serás mi perrito por un rato

Ponme un perreíto y te parto

Ponme un perreíto y te parto

Llamo al 0-800-bellaqueo flow Anitta y K OS

Knock-knock, ¿quién llegó? El perreíto

0-800-bellaqueo flow Anitta y K OS

¿Quién llegó? El perreíto-to-to

0-800-bellaqueo flow Anitta y K OS

Knock-knock, ¿quién llegó? El perreíto

0-800-bellaqueo flow Anitta y K OS

¿Quién llegó? El perreíto

A mí los hombres fácil se me olvidan

Si me preguntan, me quedo con mi amiga

A mí los hombres fácil se me olvidan

Si me preguntan, me quedo con mi amiga

En el acto

Perreíto, perreíto

Te parto, te parto

Ey, ey, en el acto

Baby, ponte ahí

Ponte un perreíto, un perreíto

Perreíto, perreíto, perreíto"