Exestrella de Disney se une a OnlyFans

(Photo by Lawrence Lucier/FilmMagic)

La actriz estadounidense, Amanda Bynes, quien en los años 2000 era uno de los principales rostros de Disney, anunció que se unió a la plataforma de creación de contenido OnlyFans.

Bynes, conocida por su participación en producciones como "She’s the Man" y "Hairspray", dijo que busca reconectar con su público desde un “enfoque diferente, más cercano y controlado”.

PUBLICIDAD

De la misma forma, Bynes, de 39 años comentó que el costo de suscripción es de 50 dólares y explicó que su objetivo es generar una vía directa de comunicación con sus seguidores más fieles.

“Estoy usando OnlyFans para chatear con mis fans por mensajes directos. No publicaré contenido inapropiado. Estoy emocionado por unirme”, señaló en la publicación.

En 2010, la actriz fue parte de la comedia romántica “Easy A”. Después de ello, se retiró de la actuación, desde el 20123 tuvo una tutela legal y estaba internada en un hospital bajo custodia psiquiátrica.

Según información publicada por Newsweek y People, se ha mantenido enfocada en proyectos creativos. Entre ellos, destaca su colaboración con el diseñador Austin Babbitt para una muestra de arte emergente en la que planea presentar piezas de arte y moda propias.

En Nickelodeon, estuvo en programas como “All That” y protagonizando su propio show, “The Amanda Show”. Posteriormente, consolidó su carrera en la televisión con la serie “What I Like About You” (2002–2006) y en el cine con películas populares como “Big Fat Liar” (2002), “What a Girl Wants” (2003) y “She’s the Man” (2006),