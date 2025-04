5 series en Netflix que te enseñan a ver las red flags en un hombre antes de que sea demasiado tarde

A veces, basta con observar una historia ajena para identificar lo que no vimos en la nuestra. Las series tienen el poder de poner en evidencia las relaciones tóxicas y enseñarnos a reconocer lo que antes ignorábamos como simples “detalles”, pero que hoy entendemos como claras red flags.

Además de sus tramas adictivas, estas producciones reflejan dinámicas que muchas mujeres hemos vivido o presenciado. Lo esencial: el amor no duele, ni confunde, ni te hace sentir menos.

Si estás alerta (o quisieras haberlo estado), estas 5 series de Netflix no solo te atraparán, sino que te ayudarán a detectar a tiempo cuándo algo o alguien no está bien.

You

Joe Goldberg Es fácil caer en las redes de un Joe Goldberg por su encanto

Joe Goldberg es culto, atento, siempre sabe qué decir y parece estar completamente obsesionado contigo... literalmente. Esta serie es el ejemplo más claro de cómo la idealización y el “hombre romántico” pueden enmascarar un comportamiento controlador, manipulador y peligroso. Lo interesante no es sólo el giro thriller, sino cómo normalizamos actitudes invasivas en nombre del amor.

Red flags: celos disfrazados de preocupación, control excesivo, necesidad de saberlo todo.

Maid

Las cosas por limpiar La historia te atrapará desde el primer episodio (Netflix)

Inspirada en hechos reales, esta serie protagonizada por Margaret Qualley narra la historia de una joven madre que escapa de una relación emocionalmente abusiva. Lo impactante de Maid es que muestra cómo el abuso psicológico puede ser tan devastador como el físico, aunque muchas veces pase desapercibido incluso por la víctima.

Red flags: gaslighting, manipulación emocional, control económico.

Worst Ex Ever

Los peores ex del mundo Esta docuserie te enganchará desde el primer episodio (Netflix)

Esta serie documental aborda las señales de alerta en las relaciones que, a simple vista, parecen perfectas pero esconden un lado oscuro. La serie narra historias de mujeres que vivieron relaciones donde, tras una fachada de normalidad, se desvelan patrones de abuso psicológico, control y manipulación. A través de testimonios desgarradores y reconstrucciones, Worst Ex Ever ilustra cómo las “red flags” pueden ser invisibles al principio, pero devastadoras cuando finalmente se reconocen. Si You muestra cómo la obsesión se disfraza de amor, Worst Ex Ever nos enseña a identificar esos comportamientos peligrosos antes de que sea demasiado tarde.

Red flags: control disfrazado de cariño, manipulación emocional, relaciones desmesuradamente intensas.

American Murder: Gabby Petito

American Murder La docuserie de Netflix revela la verdad detrás de su trágica desaparición de Gabby Petito (Netflix)

Una impactante docuserie de 3 episodios que revela cómo las señales de abuso en la relación de Gabby y Brian Laundrie fueron ignoradas, lo que llevó a una tragedia. A través de testimonios y grabaciones nunca antes vistas, la serie muestra cómo la violencia doméstica fue minimizada por las autoridades, lo que dejó espacio para la desaparición y muerte de Gabby. La serie destaca la importancia de actuar ante las denuncias de abuso y cómo, aunque las redes sociales ayudaron a visibilizar el caso, las instituciones deben ser las que tomen medidas para proteger a las víctimas.

Red flags: violencia doméstica ignorada, manipulación emocional, desestimar denuncias.

El jardinero

El jardinero EL JARDINERO. Catalina Sopelana as Violeta, Álvaro Rico as Elmer in episode 05 of EL JARDINERO. Cr. Jaime Olmedo/Netflix © 2024 (JAIME OLMEDO/NETFLIX/JAIME OLMEDO/NETFLIX)

Elmer es un joven florista que oculta un oscuro secreto: es asesino a sueldo. Acostumbrado a eliminar sin remordimientos, su mundo se tambalea cuando se enamora de su próxima víctima: Violeta, una inocente maestra de guardería. Mientras su madre, una figura manipuladora que controla su vida y el negocio, insiste en que debe cumplir con el encargo, Elmer se enfrenta por primera vez a emociones que no sabe manejar. En sólo seis capítulos, esta serie española expone con elegancia las red flags más peligrosas: vínculos con familiares controladores, incapacidad para expresar emociones sanas, secretos oscuros, doble vida y relaciones que comienzan con una mentira.

Red flags: manipulación familiar, falta de empatía, relaciones basadas en el engaño, aislamiento emocional.