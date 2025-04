¿Indirecta muy directa? Zuleyka Rivera estalla contra los hombres infieles: “No sean tan hijos de...”

La empresaria y exreina de belleza, Zuleyka Rivera Mendoza, hizo unas fuertes declaraciones en sus redes sociales sobre los hombres infieles.

A través de una dinámica en su cuenta de Instagram, una seguidora de Miss Universo 2006 escribió: “Yo nunca saldría con un hombre casado”.

“Ahí sí que no. Eso no lo patrocino, eso no me gusta. Yo he estado del otro lado y me rompieron hasta la madre y ese día que a mí me lo hicieron yo dije ‘esto no se lo deseo ni a mi peor enemiga’.

Y cuando hay hijos, menos. Ea una falta de respeto. Este tema me pone mala y especialmente cuando hay niños de por medio. No sean tan hijos de …, especialmente los hombres”, dijo la modelo boricua.

La última relación amorosa que tuvo Zuleyka culminó en enero de 2025 con el productor musical DJ Luian. Estos anunciaron su romance en julio de 2021 y duraron poco más de 4 años.

La quinta Miss Universo puertorriqueña también tuvo una relación amorosa muy conocida con el baloncelista José Juan Barea, con quien procreó a Sebastián José, quien tiene 13 años.