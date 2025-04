Emotivo mensaje de la esposa de Idel Vázquez, manejador de Chente Ydrach

La relacionista público Maru Chacón publicó un emotivo mensaje tras el fallecimiento de su esposo, Idel Vázquez, quien fue el confundador de Gallimbo Studios y manejador del comediante Vicente “Chente” Ydrach.

En el escrito, Chacón explicó que Vázquez llevaba tres años dando la batalla contra el cáncer y que en ese momento le dieron seis años de vida. Pero el manejador, pudo luchar y alargar ese tiempo, derrotando el pronóstico negativo. Igualmente, la esposa de “Idelectrox” hace un relato del tiempo que compartieron juntos y que esta se mudó a Puerto Rico por estar junto a su amor y posteriormente crearon su familia.

Igualmente, agradeció a todas las personas que se han solidarizado con la pareja en estos momentos, al igual que al personal médico que atendió a Vázquez en el Centro Médico.

Lee el mensaje:

“Mi Moshi, me duelen hasta los huesos. Hace tres años te dieron 6 meses de vida y desde ese entonces comenzamos a vivir la vida intensamente pero ya no de jangueo, ahora era vivir para lo que realmente importaba, LA FAMILIA. Hace tres años comenzamos a mover cielo, mar, tierra, para poder sacarte de las estadísticas y lo logramos, Dios nos concedió más tiempo juntos”,

“Viví cada una de tus etapas, el jangueador sin medidas, el empresario exitoso, el esposo y padre dedicado, daría todo por comprar más tiempo junto a ti, Loretta y Maximus. Siempre me cuestionaba la loquera de mudarme repentinamente a Puerto Rico y no entendía cómo es que te podía amar tanto, pero ese amor Dios lo sembró, nadie te hubiese cuidado en este proceso con tanto amor como yo lo hice y te lo demostré todos los días. Al día le faltaban horas, habían días que yo no quería que se acabarán porque el tiempo juntos se acortaba. Eres nuestro superegüe Moshi, descansa mi amor, allá donde nos encontraremos las calles son de oro y sin dolor. Gracias por nuestra familia tan hermosa, me diste lo que más amo en la vida”

Gracias a las personas que nos acompañaron en este proceso tan duro, a cada angelito de Centro Médico, al equipo de neurocirugía que nos trataron siempre con tanta paciencia y amor. A las enfermeras de emergencia que siempre me permitían dormir en la camilla con él. A mi familia por siempre coger vuelos de emergencia.

Ayer, el comediante Chente Ydrach fue el primero en publicar la noticia sobre el fallecimiento de Vázquez. En un emotivo escrito Ydrach también relató los años que trabajaron juntos, desde la producción de eventos de comedia, hasta la creación del estudio de podcasts, Gallimbo Studios.