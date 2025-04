William Levy da primeras declaraciones tras salir de la cárcel ¿Qué fue lo que dijo?

El actor cubano William Levy dio de qué hablar tras ser arrestado en el condado de Broward. Los primeros informes aseguraron que la detención se efectuó por alterar el orden. Asimismo, se dio a conocer que no es la primera vez que el artista pisa la cárcel.

Aunque todo ocurrió el 14 de abril, no fue hasta este martes que la noticia se hizo pública por la filtración de la ficha de arresto con sus datos que usaron las autoridades y su mugshot, es decir, la foto policial que le tomaron para poder identificarlo.

Ahora, tras el trabajo de sus abogados por ponerlo en libertad, William pudo salir y hablar con la prensa. La periodista Jacqueline Martinez compartió una grabación del momento con el siguiente texto: “Se dice que William Levy se rehusó a pagar la cuenta de un restaurante: ‘Fue una cifra exorbitante’ ... esto NO tiene nada q ver con su ex Elizabeth Gutiérrez”.

Además, otra fuente explicó que “el arresto del actor de telenovelas sucedió después de que él se negó a pagar la cuenta de un restaurante: ‘Él estaba compartiendo con los padres de los amiguitos de su hijo y estaban en un restaurante que se llama Baires Grill, William les invitó una ronda de tragos’”, narra la fuente.

Pese a lo antes citado William Levy explicó que hay grabaciones que pueden aclarar todo para que no se hagan rumores y negó que todo se haya dado por no pagar la cuenta: “Cabe mencionar QUE NO LE ENTENDÍ NADA A WILLIAM NADAAA CANTINFLIO O NO SE“, finalizó Jacqueline.