VIDEO: Le tiran un cubo de agua en la cara a Mimi Pabón

La animadora y bloguera de viajes, Mimi Pabón, fue sorprendida en las calles de Tailandia cuando una persona le lanzó con un cubo lleno de agua en la cara.

El video fue publicado por la propia animadora quien explicó que se trata de una tradición del festival Songkran en el mencionado país, que actualmente se encuentra visitando como parte de su grupo de viajeros.

PUBLICIDAD

“De agua en la cara 😒🤣 Así me dió la bienvenida Tailandia. Estamos en pleno Songkran Festival y ni fue planificado. Este festival celebra el año nuevo para los tailandeses y aunque su celebración ha evolucionado, hoy día se hace con mucha agua y fiesta. Ya saben la primera impresión que tuvo nuestro grupo @soytourista de Tailandia”, expresó Pabón.

La animadora explicó que el festival le da la bienvenida al nuevo año en Tailandia y el agua se utiliza para “purificiar y alejar las malas energías”. Del mismo modo, aseguró que su grupo de viajeros fue sorprendido por el festival, ya que no sabían que el festival se llevaba a cabo durante la misma fecha que los vistaron.

“Nosotros ni sabíamos que se iba a estar celebrando en estos días y fue pura casualidad, al final formamos parte de esta festividad con los tailandeses”, expresó Pabón en el video.

Pabón se encuentra en Tailandia con el grupo de viajeros y su pareja Irvin Velázquez a quien lo conoció en uno de sus viajes, ya que a ambos les apasiona conocer el mundo.

PUBLICIDAD

El pasado mes de enero, estos se comprometieron en Egipto.

“HOY ha sido un día de tantas emociones. Desde niña soñé con visitar este lugar y aun pudiendo NO tenía prisa y sucedió cuando así Dios lo quiso. Al fin mis pies tocan tu tierra: Egipto, mi país soñado. Poder visitarla UNICA maravilla del mundo antigua que sigue de pie ha sido mucho.También he soñado con otras cosas y Dios lo sabe…si ven las ultimas fotos entenderán que hoy la SORPRESA fue el doble y he llorado como niña. Gracias amor @irvinshaquil por este día lleno de tanto para mi corazón 🙏🏽 Te amo Habibi”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Pabón y Velázquez tienen una hija en común llamada Amirah Valentina. La presentadora de televisión tiene otro hijo de una relación anterior al que nombró Ricardo Javier.