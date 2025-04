Jay Fonseca reclama a El Circo por no defenderlo; Gangster y Funky le responden

Los locutores y creadores de El Circo de La Mega, Antonio Sánchez “El Gangster” y José Vallenilla “Funky Joe” respondieron a unas expresiones realizadas por el analista político Jay Fonseca quien les reclamó por no haberlo defendido durante una entrevista que estos realizaron a la gobernadora Jenniffer González Colón durante el proceso electoral del pasado año.

“El Gangster” y “Funky Joe” se expresaron luego de que Jay Fonseca reclamara en el podcast de Chente Ydrach que estos no lo defendieron cuando la entonces candidata a la gobernación aseguró que el analista “mentía” sobre su figura y por esta razón no le brindaba entrevistas.

“En ese momento, cuando la candidata a la gobernación habla eso de Jay, a mí me coge con los calzones abajo, porque yo no sé si Jay dijo algo de ella, yo no sé de qué hablaba. Yo no podía decir, eso no es cierto [...] como yo no tenía la información, mejor me quedé callado porque no la tenía”, expresó El Gangster esta mañana en El Circo de La Mega.

Mientras que Funky Joe aseguró que le tiene un gran respeto a Fonseca quien trabajó por años en el programa radial y tuvo su primera exposición de alto nivel en la plataforma radial, televisiva y digital.

“Ya que Jay lo sacó a flote, de las mejores opiniones en este planeta, tengo sobre Jay Fonseca, creo que es un tipo íntegro, extraordinario, que creen en lo que hace y lo hace porque piensa que lo hace por el bienestar de su país, siempre le tendré ese respeto a Jay”, expresó.

Mientras que “El Gangster” añadió: “Lo sentimos Jay, no hicimos nada para que te sintieras mal, pero en este caso no fue que hicimos, sino que dejamos de hacer, discúlpanos esa papi”.

¿Qué fue lo que dijo Jay Fonseca?

En el podcast de Chente Ydrach, Jay Fonseca realizó un reclamo a la prensa y los medios de comunicación en general por haber perdido la solidaridad con sus compañeros y defenderlos de los ataques que reciben por parte de los políticos. Como ejemplo, utilizó la entrevista de la entonces candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en El Circo de La Mega.

“Yo no voy a ir a sentarme con él, ni aunque me ponga una silla, un sofá ni un cojín, ni una cama en su programa, porque es una persona que me falta el respeto diariamente, no ahora, en los pasados años, yo no voy a ir a donde se me falte el respeto a donde se me grita, a donde se inventan cosas, obviamente tiene demandas por difamación, eso es lo de él”, fue lo que dijo la ahora gobernadora en octubre del 2024.

Fonseca reclamó a los locutores por no haberlo defendido.

“Esto es gente que me conoce y no estoy tirándole la mala a El Gangster a Funky. Yo trabajé con esta gente por años en El Circo de La Mega, trabajé cinco a seis años allí, que la gobernadora vaya y diga que miento que yo me invento las cosas y ninguno de ellos diga, -gobernadora usted puede tener diferencias con Jay, pero nosotros lo conocemos…- a mí me dolió, me da sentimientos, de verdad me da, son gente que me descubrió que me dieron la oportunidad y que me veían trabajando”, dijo en el podcast de Chente Ydrach.