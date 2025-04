Hija de Rubby Pérez habla del colapso en Jet Set: “Es lo más trágico que he vivido”

Zulinka Pérez, hija del cantante y compositor Rubby Pérez —quien murió en la madrugada del pasado martes tras el colapso del techo de la legendaria discoteca Jet Set, en República Dominicana— habló sobre el trágico incidente que cobró la vida de su padre y de otras 225 personas.

Las expresiones de Pérez se dieron durante una entrevista realizada por el comunicador Tony Dandrades para el programa “Primer Impacto” de la cadena Univision en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Pérez, quien fungió como corista del merenguero por 23 años, narró a detalle cómo fue el momento exacto en que se desplomó el techo del local cuando su padre estaba en el escenario cantando el tema “De color de rosa”.

La mujer aseguró que “está viva de milagro”.

“(Ese día) fue un desastre y lo más trágico que he vivido en mi vida, en todos los sentidos porque allí estaba mi papá, mi esposo, mis compañeros y mis amigos. Yo vi una viga venir a mi cara... es algo que no le deseo a nadie”, comenzó diciendo.

Además, indicó que vio a personas empujándose en el público y pensó que se trataba de alguna pelea. “Yo no vi pedazos (del techo) caer. Yo vi movimientos de gente y le dije a papi ‘tengo cuidado porque parece que se armó un problema’, pero papi no me escuchó por el sonido y ahí el entró a cantar”, narró.

Pérez aseguró que el derrumbe se escuchó como una “explosión” y denunció que la salida de emergencia estaba cerrada.

PUBLICIDAD

“Fue un ¡boom! y cuando yo vine a ver ya tenía una viga en la cara y ahí mi esposo me jala. Yo no sé como yo saqué fuerzas para salir porque la puerta de atrás estaba cerrada y no se sabe quien la cerró“, sostuvo.

También, Pérez confirmó que demandará al dueño del Jet Set, Antonio Espaillat, y que el empresario no se ha comunicado con ella desde el incidente.

“Sin pensarlo. Eso fue negligencia. No demandaré por dinero, porque eso no va a revivir a mi papá, pero él (Antonio Espaillat) tiene que ser responsable, no solo ante mí, sino ante el pueblo, ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y papá y ante tantas madres que se quedaron sin sus hijos”, dijo.

La muerte del artista fue confirmada a eso de las 5:00 p.m. del 8 de abril por Enriquito Paulino, mánager de Pérez.

El Listín Diario reportó este sábado que el número de víctimas aumentó a 225, aunque el Ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, no descartó que la cifra de aumente en las próximas horas.

¿Quién fue Rubby Pérez?

Roberto Antonio Pérez Herrera, mejor conocido como “Rubby Pérez”, nació el 8 de marzo del 1956 en la República Dominicana. Antes de comenzar su carrera en el mundo de la música, este soñaba con se jugador de béisbol, sin embargo, en el año 1972 fue atropellado por un vehículo, suceso que le fracturó su pierna derecha y le tronchó el sueño de llegar a las Grandes Ligas.

En entrevista con Telemundo, en el 2018, Pérez comentó que este suceso le cambió la manera de ver la vida y decidió optar por la música.

“Dios tenía otro propósito para mí y era que en vez de tener un bate en la mano tuviera un micrófono, que pudiera comunicar a la gente mi alegría, mi positivismo, mi deseo de seguir adelante, sin importar lo que sucediera”, expresó en aquel momento.

En sus comienzos en la música, Pérez, fue parte de agrupaciones como “Los Pitágoras del Ritmo” y el Coro de la Sociedad de Orientación Juvenil. En el 1980, se unió a la reconocida orquesta de Fernando Villalona.

Mientras que en el 1982, se integró a la orquesta de Wilfrido Vargas. En esta orquesta grabó unos 22 temas, entre los que se encuentra “El Africano” y “Volveré”

Posteriormente, en el año 1986, salió su primer álbum como solista titulado “Buscando tus besos”.