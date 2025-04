Detienen a Aleska Génesis en aeropuerto de Miami

La venezolana y exparticipante de La Casa de los Famosos (LCDLF), Aleska Génesis fue liberada en horas de la tarde del viernes, luego de haber sido arrestada en el Aeropuerto Internacional de Miami.

La modelo regresó este viernes a Miami, luego de ser perdonada por la persona que la acusó del robo de relojes de alta gama en México.

El nombre de Aleska Génesis comenzó resonar tras el arresto a su salida de ’La Casa de los Famosos All Stars‘, luego de ser acusada de robo.

La modelo fue trasladada a un penal femenil, sin embargo no pasó mucho tiempo para que la liberaran, a pesar de estar vinculada a un proceso legal.

La modelo continuó su batalla fuera de prisión y no podía salir de México, hasta que se le concedió el perdón legal.

Fue así que en redes sociales habló de su felicidad al ser liberada de los cargos: “Este señor otorgó un perdón donde se cerró la carpeta y oficialmente se retiran todos los cargos, entonces les puedo decir que soy libre. Estoy muy contenta porque hoy ya recibí mi pasaporte, ya puedo volver a ver a mi familia, a mis hermanos, mi gente, ya puedo ir a casa. Eso me tenía muy triste, porque pensé que incluso iba a tardar más tiempo. Este mes se me hizo eterno, porque de paso estuve escondida, estuve encerrada, tenía miedo”

“Una vez más, siempre he demostrado que soy inocente, nunca cometí un delito aquí de México, incluso se me acusaba en México de robo un día en el que yo no estaba en el país. Eso fue después de que sucedió ese robo, siempre tuve las pruebas a mí favor. Yo siempre estuve dispuesta a presentarme ante la ley. Hoy se otorgó ese perdón y todo se retiró”, concluyó.

Aleska Génesis es detenida en Miami

La modelo venezolana decidió volver a su hogar en Estados Unidos, no obstante, fue arrestada en el Aeropuerto de Miami, donde fue retenida en un cuarto migratorio, pues las autoridades del país la calificaron como “alguien sospechoso”.

Sandra Hoyos, abogada contactada por ‘En Casa con Telemundo’ aclaró: “Cuando llegamos a un aeropuerto y las autoridades llegan a pensar que alguna persona puede tener alguna conexión con un crimen, algún tipo de comportamiento sospechoso, ellos tienen el derecho de detener a la persona”.

No obstante, la detención no duró mucho tiempo y finalmente Aleska pudo volver a casa con su familia.

“No me lo puedo creer que ya estoy pisando Miami, que ya estoy aquí dentro de los Estados Unidos y que pronto voy a ver a mi familia, a mis perritos, a mi gente. De verdad siento que ha sido una travesía, un mes completo donde viví mucha angustia”, expresó la exhabitante de ’La Casa de los Famosos All Stars’ para Telemundo.