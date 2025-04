The Last of Us temporada 2: ¿Cuándo y a qué hora se estrena y cuántos capítulos tendrá?

The Last of Us temporada 2

‘The Last of Us’ se convirtió en una de las series más populares de HBO Max, por lo que sus fanáticos ya esperan con ansias su regreso que está a punto de suceder. La producción volverá a la pantalla con nuevos personajes y mucha acción durante el viaje de Ellie y Joel.

La primera temporada de ’The Last of Us’ se estrenó el 15 de enero de 2023 y fue calificada como una de las mejores adaptaciones a videojuegos que existen en la actualidad. Esta producción creada por Neil Druckmann y Craig Mazin narra la historia de los sobrevivientes en un mundo post-apocalíptico que se enfrentan a terrores desconocidos.

¿Cuántos capítulos tendrá la segunda temporada de ‘The Last of Us’?

La primera entrega de la serie tuvo nueve capítulos, en los que se introdujo el lazo familiar que existe entre Ellie y Joel, se dio un contexto general de la historia y se reveló a qué monstruos y problemas se enfrentan los protagonistas que son Bella Ramsey y Pedro Pascal.

No obstante, la segunda temporada, de la que ya se estrenó el tráiler oficial, contará con dos capítulos menos, es decir, serán siete episodios en total.

¿Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 2 de ‘The Last of Us’?

En México, los nuevos capítulos de ’The Last of Us’ se estrenarán cada domingo en punto de las 20:00 horas a través de Max, una de las plataformas de streaming más populares de los últimos tiempos.

De esta manera, el calendario quedaría así: