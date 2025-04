Alejandro Sanz perdió a dos seres queridos en tragedia de discoteca Jet Set: “Cuidaré de nuestra familia”

República Dominicana se vistió de luto este martes 8 de abril con el desplome de la discoteca ‘Jet Set’.

Hasta el miércoles, habían sido contados 124 muertos de acuerdo con Univisión.

Entre las víctimas mortales, estuvieron el cantante Rubby Pérez quien se encontraba dando show en el lugar, así como el exbeisbolista Octavio Dotel.

Ahora se dio a conocer que entre los fallecidos se encuentran dos personas cercanas a Alejandro Sanz.

Así lo dio a conocer el cantante a través de Instagram, donde les dedicó un triste mensaje.

Alejandro Sanz perdió a dos seres queridos en tragedia de discoteca Jet Set

“Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero” escribió Sanz en una historia de Instagram.

Y agregó: “La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable. Dominicana estoy con ustedes fuertemente” compartió en la publicación.

Luego publicó en su perfil fotografías y videos de sus compadres, quienes perdieron la vida en el accidente.

“Compadre, Eduardo; comadre Johanna… Solo nombraros, duele“, compartió.

“Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso“.

Alejandro finalizó asegurando que cuidará de la familia: “Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero”