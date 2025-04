Anuncian segunda función para “Francamente Franco”

Una segunda función del stand up comedy “Francamente Franco”, del reconocido creador de contenido Franco Micheo, fue abierta para el viernes, 9 de mayo de 2025, a las 8:30 de la noche, en el Teatro Tapia de San Juan.

Un profundo deseo que la gente ría y que el público pueda conocerlo de una forma más profunda y sin censura es la razón que dio vida a este espectáculo.

“El stand up comedy ‘Francamente Franco’ va a girar en torno a mis experiencias personales y observaciones acerca de fenómenos culturales. Hablo de mi vida de soltero, mi crisis existencial, relaciones fallidas, traumas del pasado, cosas que me molestan, roces con celebridades, momentos vergonzosos, cosas que me molestan y mucho más”, indicó entusiasmado Franco.

Franco Micheo comenzó a temprana edad a enamorarse de hacer reír a otros, pero no había considerado la posibilidad de convertir esa pasión en una profesión. Hasta que, con el pasar de los años, el Internet ganó poder y nacieron las redes sociales. Su primer amor lo fue el medio digital. Después de un bachillerato en criminología y medio semestre en la UPR de Derecho antes de darse de baja, decidió hacer una Maestría en Comunicaciones. Fue allí que se atrevió a grabar sus primeras piezas de contenido.

Este show que representa para Micheo un sueño cumplido, lo describe como “un aterrizar a donde siempre quise llegar, es una nueva etapa para mi”

Al preguntarle a Franco Micheo sobre lo que puede esperar el público que asista a su show, el joven oriundo de San Juan contestó entusiasmado; “El público de este show puede esperar un Stand Up Comedy de formato clásico sobre historias de mi vida nunca antes contadas, chistes escritos para que te rías hasta más no poder y una producción del calibre muy alto. Si son fans de la comedia, no se lo pueden perder”.

Los boletos de Franco Micheo y su stand up “Francamente Franco”, producción de Sin Sentido, Inc., están a la venta PRTickets.