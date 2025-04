Hermano de Rubby Pérez desmiente que el artista haya sido rescatado de los escombros

El hermano del merenguero Rubby Pérez desmintió este martes que el artista haya sido rescatado de los escombros de la discoteca de República Dominicana, donde esta madrugada ocurrió el colapso parcial del techo del local que ha provocado decenas de muertes y múltiples heridos.

“Todavía [Rubby Pérez] no se ha sacado de los escombros, no se ha trasladado a ningún hospital. Por el tiempo que ocurrió el evento, que ya pasan 14 horas, solamente confiamos que la gracia de Dios realmente haga un milagro”, expresó el hermano del merenguero al medio de comunicación Noticias SIN.

“Rubby todavía está en los escombro, no hemos podido rescatarlo. Esperemos que esté con vida, porque creemos que está en un triángulo de seguridad. Pero hasta el momento, él no está en ningún hospital, en ningún lugar, por lo cual no lo hemos podido sacar”, añadió.

Más temprano se informó que el artista había sido rescatado.

En entrevista con el medio Diario Libre, el mánager del artista, Fernando Soto, dijo que el artista sigue con vida, aunque no precisó sobre su estado o si había sido trasladado al hospital.

“Sí, él está con vida, lo que no te puedo confirmar si se lo llevaron porque aquí hay un caos, una desinformación enorme, y las autoridades no permiten el paso. El hermano de Rubby, que es médico, está en el lugar pendiente de él", expresó Soto al medio dominicano.

Aumenta a 44 los fallecidos tras colapso de techo en discoteca de República Dominicana

Al menos 44 personas murieron y más de 160 resultaron heridas al derrumbarse el techo de una discoteca en la capital de República Dominicana donde políticos, deportistas y otros asistían a un concierto de merengue, informaron las autoridades el martes.

Los equipos buscaban a posibles sobrevivientes entre los escombros del centro nocturno de un solo piso Jet Set, en Santo Domingo, afirmó Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia.

“Presumimos que muchos de ellos todavía están con vida y por eso las autoridades aquí presentes no vamos a desmayar hasta que no quede una sola persona debajo de esos escombros”, manifestó.

Casi 12 horas después de que el techo de la discoteca se desplomó sobre los asistentes, los equipos de rescate seguían sacando sobrevivientes de los escombros.

En el lugar, los bomberos retiraban bloques de concreto roto y aserraban tablones de madera para usarlos como palancas para levantar escombros pesados mientras el ruido de los taladros rompiendo el concreto llenaba el aire.

El número confirmado de muertos llegó a 44, dijo Méndez a primera hora de la tarde. Anteriormente, las autoridades habían dicho que había al menos 160 personas heridas.

Nelsy Cruz, gobernadora de la provincia noroeste de Montecristi y hermana del siete veces All-Star de las Grandes Ligas Nelson Cruz, está entre los fallecidos.

Ella le llamó al presidente Luis Abinader a las 12:49 a.m. diciendo que estaba atrapada y que el techo se había derrumbado, dijo a los periodistas la primera dama Raquel Abraje. Las autoridades dijeron que Cruz murió más tarde en el hospital.

“Es una tragedia demasiado grande”, comentó Abraje con voz entrecortada.