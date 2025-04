Bebesauro ¿volvió con el doctor? “Te voy a ser bien honesto...”

Corillo, otro bombazo, como siempre. ¿Bebesauro volvió con el doctor? Hablé con Yeyo, mejor conocido como Luis Morales, o sea, Bebesauro, o sea, el rey del rating y los views. El que rompió récord de mi canal de YouTube luego que lo entrevisté en enero (más de 123,000 views esa entrevista). Nada mal para mi humilde canal que elaboro “a nalga, digo... a pulmón records”. Si no la has visto aún, dale ojo (Youtube El Nalgorazzi). Ya he lanzado 25 entrevistas. Gracias a todos por el apoyo. Suscríbanse, dale a la campanuita y bla bla bla.

En dicha entrevista de enero, Bebesauro en exclusiva me habló de toda su vida y de su tan sonado romance con el famoso Juan Figueroa Carrer, Doctor en Psicología clínica con práctica forense. Una relación súper linda y admirada por muchos y que duró 10 años, culminando con una anunciada separación que sorprendió a muchos, en plena Navidad pasada.

Ha pasao el tiempo y Bebesauro ha mencionado varias veces al doctor en sus redes, anunciando Live juntos y no sé qué. Ustedes saben que soy un presentao y le quise preguntar.

“Te voy a ser bien honesto”, comenzó diciéndome. Así que imagínense todo lo que me dijo.

Disfruten de este manjar de entrevista, para todas las averiguás y averiguaos como yo:

Bebesauro, ¿cómo ha sido la relación entre ustedes desde la separación? ¿Igual o ha mejorado?

“Tengo que decir que ha mejorado bastante. Recuerda que fue una relación bastante larga de 10 años. Fue difícil para ambos. Primero, en asimilar que estábamos dejados y que fue tan pública la separación, pero estamos bien. Él trabajando en lo suyo y yo en lo mío pero siempre hemos estado de la mano. Si él necesita algo, yo estoy para él y viceversa.”

¿Tú sigues viviendo en la casa que alquilaste tras la separación?

“Sí, todavía sigo ahí”.

Estuviste anunciando un Live en tu Facebook con el famoso doctor, tu ex pareja. ¿De qué se trata? Hay mucha gente especulando de que ustedes volvieron. Háblame claro.

“Ante todo, gracias a las personas que se alegran con la idea de que el doctor y yo volvamos pero no. Es que nosotros vamos a hacer un un Live con las decoraciones estrambóticas que hice en Navidad. Desde que yo comencé en mis redes sociales, al final de la temporada, le vendo esa decoración a mis seguidores ya que todos los años pongo cosas nuevas.”

O sea, ¿no han regresado como pareja?

“No, hasta el momento no. Nosotros decidimos en conjunto tomarnos un tiempo en reflexionar. Que sea lo que Dios quiera. Si volvemos, volvemos, si no, pues nos quedamos como buenos amigos, como somos ahora.”

Ese Live que harán juntos, ¿dónde será?

“Es el segundo Live que hacemos juntos luego de la separación, que fue el 21 de diciembre del año pasado. El primero fue con el mismo motivo que el de esta semana, que será en su casa de Rio Grande, en nuestra casa familiar. Fue la casa donde crecimos los dos juntos.”

A mucha gente le gustaría que ustedes volvieran. Lo he leído mucho en tus redes.

“No descarto nada. Te voy a ser bien honesto, a mí me gustaría. Es el hombre de mi vida. Estoy seguro que soy el hombre de su vida también. Pero a veces hay que darse tiempo y reflexionar.”

¿Lo amas aún?

“¡Claro que lo amo! Es el hombre de mi vida.”

¿Han discutido esa posibilidad de volver como pareja?

“Sí, lo hemos discutido.”

Bebesauro (Suministrada)

¿Qué los ha detenido hasta ahora?

“Los ciertos cambios que hay que hacer.”

¿Cambios por parte de quién?

“De ambos. Estructurarnos mucho mejor. Pero estoy seguro que el amor sigue ahí.”

¿Cuáles cambios te refieres que deben hacer ambos?

“Mejorar la comunicación, estructurarnos mejor en el sentido de nuestros trabajos. Ambos trabajamos mucho. A veces no nos veíamos tanto. Dejar de ir tanto a parties jaja.”

¿Eso lo dices por ti?

Sí, recuerda que cuando yo estaba comenzando iba a cuanto evento había porque yo también buscaba crecer y hacer “networking”. Pero yo ya ni a eventos estoy yendo.”

¿Estás dispuesto a hacer tus ajustes para que se pueda dar esta reconciliación?

“Claro. No estoy dispuesto a perder algo que yo amo por una pendejería.”

¿Estás enamorado del doctor?

“Claro. Sí. Se lo he dejado saber a él.”

¿Qué te dice él de eso?

“Él solamente pide tiempo.”

O sea, la ficha del tranque no eres tú.

“No, no. Es de los dos porque los dos queremos darnos tiempo. Yo me encargaré de conquistarlo nuevamente. (Ríe)”

¿Cuáles cambios del doctor entiendes debería hacer antes de que se den una segunda oportunidad?

“Él es un hombre maravilloso. Simplemente tiempo y ya.”

¿Entiendes no hacía nada malo?

“No. Simplemente era porque a veces yo no era muy bueno comunicándome.”

Bebesauro (Suministrada)

¿Crees en las reconciliaciones?

“Claro. Me reflejo en Karla Monroig y Tommy Torres, que se separaron, lo anunciaron mediante un comunicado y volvieron en algún momento. Espero que pase lo mismo con nosotros.”

¿Tú sabías que ellos están separados actualmente?

“No sabía, pero bueno, al menos creyeron en algún momento en una segunda oportunidad.”

¿Te gustaría casarte con él? ¿Cómo te visualizas en el futuro cercano?

“Sí, me visualizo casándome con él, cumplir todos los sueños y metas que teníamos hasta ese momento.”

¿Qué pasó con los vídeos juntos que ustedes iban a hacer en el canal de Youtube del doctor y que me habías contado cuando te entrevisté en mi podcast?

“Él está trabajando con eso. Ya tiene el logo y lugar de grabación. Tienen que estar muy pendientes a las páginas del doctor. No puedo revelarte el nombre del podcast ya que eso lo hará él posteriormente. Pero está espectacular y creo que en Puerto Rico hace falta un podcast como el que él va a estar realizando.”

¿El doctor y la depresión juntos?

“Jaja ese meme me encanta.”

Mucha gente se pondrá contenta si ustedes regresan como pareja.

“Solo le pido a la gente que nos den nuestro espacio. Si esto llega a darse de verdad, de darnos una segunda oportunidad, que lo tomen con calma, no tirar comentarios en las redes y cosas sin saber.”

Hace poco leí en tu Facebook que escribiste como unas tiraeras. ¿Iban dirigidas al doctor?

“Nah, me gusta tirar balas locas a veces pa que la gente se prenda.”

¿Qué sientes cada vez que ves al doctor? Sé que se ven constante por los “hijos perrunos” que tienen, Ramses y Osiris.

“Todo. Me encanta verlo.”

¿Donde hubo fuego, cenizas quedan?

“Sí. Y más cuando ambos sabemos la que hay entre los dos.”

¿En todos estos 4 meses separados, alguno de ustedes ha tenido alguna amistad especial o pareja?

“De mi parte ninguna. Aunque he conocido. Aquí todo el mundo quiere hablar pero realmente, cuando tú no te sacas a alguien de la mente, tú no puedes comenzar otra relación, punto. Estoy seguro que de parte de él tampoco.”

¿Por qué crees que algunas personas piensan que “se te subieron las chuletas”, que te endiosaste, luego de participar en Súper Chef Celebrities?

“La gente piensa que yo cambié, por la fama del reality, pero no fue eso. Entré en este mundo donde a la gente le gusta opinar demás, quieren saber más de la relación de nosotros dos que nosotros dos. A veces a uno se le trepan las chuletitas y la cosa, no piensa bien las cosas.”

¿Tú alquilaste a propósito la casa donde vives? O sea, ¿no la compraste con la esperanza de algún día regresar y volver a vivir con él al hogar familiar?

“No, la alquilé porque necesitaba un espacio.”

