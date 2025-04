Adamari López sale en defensa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La presentadora Adamari López salió en defensa de la cantante mexicana Ángela Aguilar y de su matrimonio con Christian Nodal, luego de que una entrevista de Cazzu para ‘América TV’ se viralizara.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se han convertido en figuras polémicas del mundo del espectáculo, desde que anunciaron que estaban sosteniendo un romance y dos meses después se casaron en una boda íntima en el estado de Morelos, México.

Ángela Aguilar y Christian Nodal

Fue la semana pasada, cuando un reportero de ‘América TV’ se acercó a Cazzu para cuestionarla sobre su situación sentimental, su relación con Christian Nodal después de su separación y su opinión sobre Ángela Aguilar, a lo que respondió de una forma elegante diciendo:

“No me da bronca nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. De hecho, sin son felices, me encanta”.

Adamari López defiende a Ángela Aguilar tras declaraciones de Cazzu

Tras las declaraciones virales de Cazzu, una de las famosas que se pronunció respecto a la entrevista de ‘La Jefa de Trap’, fue Adamari López, quien se sumó a la lista de mujeres que han defendido a Ángela Aguilar.

Cazzu / Christian Nodal y Ángela Aguilar

Todo sucedió durante una transmisión de su programa ‘Desiguales’ junto a Wendy Guevara donde el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar salió a relucir, en el que la famosa presentadora apoyó la postura de sus compañeras en la que señalaron que Cazzu debería “dejar de hacer y música y dar asco” pues es una forma de incitar al odio, además recalcó que la hija de Pepe Aguilar “fue elegida” como la esposa:

“Yo pienso que Ángela ya tiene una relación de matrimonio con Nodal, y no tiene que dar más ninguna explicación. Realmente a ella fue a la que escogieron como la mujer para casarse”.

Tunden a Adamari López por defender a Ángela Aguilar

En el video que Univisión compartió y que ya generó revuelo en redes sociales, se puede leer: “¿Debe Ángela Aguilar dar explicaciones sobre su relación sentimental? Adamari López, Paola Sasso y Amara ‘La Negra’, opinan sobre si la cantante debe o no contar su verdad”.

La opinión de Adamari López no fue muy bien recibida por el público y es que, muchos recordaron su actitud luego de su separación con Luis Fonsi, y es que, usuarios se encargaron de revivir algunas de las cosas que hizo en su divorcio, acusándolo de terminar con ella por teléfono, revelando el profundo dolor que sintió; además de que no tardó mucho en volverse a casar, razón por la que la tacharon de “incongruente”.

“No lo supera, está peor que Shakira”, Adamari López habla de Luis Fonsi y su ruptura una vez más Instagram @hoydia

“Lo mismo debe aplicar ella con Fonsi, que tiene una relación de 11 años con su esposa y ella no deja de hablar de él!”, “Pero si ella no superó a Luis Fonsi tan rápido, o apoco ya se le olvidó”, y “No sé qué piensa Luis Fonsi de lo que estás diciendo”, “Ay Adamari! No sabemos que piensa Fonsi de tus declaraciones”, “Y ella cuando va a soltar a Fonsi”, “Ella no superó tan rápido en meses lo de Luis Fonsi ya se le olvido”.