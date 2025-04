¡Ya salió! Bad Bunny se estrena en TinyDesk

Oficialmente, NPR estrenó hoy, lunes, el Tiny Desk de Bad Bunny luego de varias especulaciones.

Esta sería la primera vez que el vegabajeño participaría del espacio, aunque no es el primer puertorriqueño en hacerlo.

En el pasado mes de marzo, se había filtrado una foto de la grabación del episodio en las redes sociales, donde confirmaban que Bad Bunny iba a estar acompañado por Los Sobrinos (los jóvenes con quiénes grabó el álbum), y de la cuatrista Fabiola Méndez, quién llevó por primera vez la música jíbara al espacio estadounidense.

Sin embargo, no fue hasta ayer, domingo, que la cadena de NPR confirmó que Bad Bunny iba a salir en el segmento musical.

“Benito, hijo de Benito llegó al Tiny. ⁠⁠@badbunnypr Tiny Desk premiering tomorrow at noon ET on @nprmusic's YouTube (Tiny Desk estrena mañana al mediodía en el canal de YouTube)“, detallaron los creadores del concepto audiovisual en su cuenta de Instagram.⁠

El pasado miércoles, el vegabajeño compartió una pista en su cuenta de X (antes conocido como Twitter) que leía: “hoy es lunes”.

De esta manera, el Conejo Malo se suma a los artistas que han formado parte de la serie de conciertos. Entre estos se encuentran los puertorriqueños Eladio Carrión, Ivy Queen, Villano Antillano, Ozuna, Farruko, Kany García, Álvaro Díaz, entre otros.

Se espera que interprete sus mayores éxitos musicales y sencillos más recientes, como lo han hecho otros cantantes.

El segmento de Tiny Desk de NPR le brinda una distinta exposición a artistas de distintas partes del mundo, y ha ayudado a que cogan otro tipo de reconocimiento, como por ejemplo los argentinos Paco Amoroso y Ca7riel.