Jacky Fontánez celebra su cumpleaños con exótico viaje a Turquía

Un exótico cumpleaños es el que ha festejado la animadora Jacky Fontánez quien se encuentra en un viaje por Turquía, del cual ha compartido varias fotografías y videos.

A través de una publicación en su Instagram, Fontánez, agradeció la oportunidad de celebrar su cumpleaños mientras de encuentra de viaje por Cappadoccia.

“Hoy me celebro desde los hermosos escenarios de Cappadoccia. Agradezco porque ha sido un año de muchos cambios y crecimiento personal. Entre las grandes virtudes que he logrado desarrollar son la paciencia y aprender a soltar las cosas que no me hacen bien. Aries = Fuego ❤️‍🔥 Este mes promete 🙏🏼 Gracias por ser parte de mi recorrido”, escribió Fontánez.

De inmediato, varias figuras como Zuleyka Rivera, Gil Marie López, Mimi Pabón, entre otras, felicitaron a Fontánez en su cumpleaños.

La animadora y creadora de contenido ha estado viajando desde hace varios días y mostrando su recorrido por Turquía.

La semana pasada, la animadora sufrió un percance de salud que la llevó a ser atendida en un hospital de Turquía. Fontánez indicó a través de sus redes sociales que se encontraba deshidratada.

Fontánez quien ha compartido fotografías en varias partes del mundo, entre los que se encuentran Ibiza y Turquía, dejó saber a sus seguidores que tuvo que ser ingresada a emergencias trans un percance de salud.

“Cuando viajes, saca tu seguro médico. Yo llevo varios días sintiéndome mal y estoy aquí en Turquía, ahora mismo estoy en emergencias y me pusieron suero con antibióticos, con todo, para poder seguir el viaje, porque apenas está comenzando. No pienses dos veces sacar el seguro médico, es una de las recomendaciones que voy a estar haciéndoles en este viaje que hay muchas cosas que van a sorprender”, expresó.

En otra publicación, relató todo lo que le pasó en Turquía y terminó en sala de emergencias.

“Los días en Turquía parece que duran 80 horas, porque me pasó de todo… 1- Paseo por el Estrecho de Bósforo 2- Mesquita Ortaköy 3- Mirando a la nada, pensando en todo 4- Vimos delfines 5- Ya estaba deshitrada y no me podía reir 6- Paseo por el mercado 7- Dulces típicos 8- Llegando a comer por segunda vez en el viaje 9- Probando “comida fuerte” ,10- En emergencias para ponerme los antibióticos”, escribió la animadora en su Instagram.

Fontánez también indicó que posteriormente estará compartido toda su experiencia en este viaje. En el pasado la animadora también ha compartido en sus redes sociales los maravillosos viajes que ha dado alrededor del mundo.