“Un sueño hecho realidad”: Cantante boricua José Alfredo se presenta en el “Miami Beach Pride”

El cantante y compositor puertorriqueño, José Alfredo, se presentó este fin de semana en el “Miami Beach Pride”, un evento celebrado en el icónico Lummus Park de South Beach que honra y apoya a la comunidad LGBTQ+.

El artista interpretó algunos de sus éxitos como “Houdini”, “Hierba Mala”, “Déjame Entrar” y su más reciente sencillo “Viernes de Tradición”.

“Fue un momento mágico, inolvidable e irrepetible. Ver a los presentes cantar mis canciones ciertamente fue el regalo más hermoso que me dieron. En este momento histórico, donde la comunidad latina necesita estar más unida que nunca, significó todo para mi ser la única voz latina en este evento, no solo representando al colectivo LGBT, si no a todos los hispano parlantes”, expresó José Alfredo, quien a través de los años se ha destacado por su activismo hacia esta comunidad.

Su participación en este evento sirvió como punta de lanza de una serie de presentaciones que el artista hará por diferentes festivales de orgullo alrededor de Estados Unidos y Europa.

José Alfredo se encuentra próximo a lanzar su sexto álbum de estudio, titulado “Mercurio Retrógrado”, que saldrá al mercado para el mes de mayo.

El pasado mes de febrero, el boricua lanzó “Viernes de tradición”, una pieza que incorpora influencias del rock en español de principios de los 2000 con una energía fresca y renovada.

Según el artista, la pieza explora la experiencia de reinventar las tradiciones de pareja tras una ruptura amorosa. La letra invita a la expareja de la voz cantante a “irse juntos a tomar” para, entre tragos, intentar olvidarse mutuamente.