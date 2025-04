Luego de que la actriz y presentadora de televisión Alexandra Fuentes Rivera, acudiera el sábado a la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT para resolver un dilema con su esposo, el exaspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier Rivera, él también recurrió a la misma herramienta para pedir un consejo sobre cómo calmarla.

Bernier Rivera acudió al chatbot porque, según él, la presentadora del programa “Alexandra a las 12” de la cadena Telemundo se había levantado “insoportable”.

PUBLICIDAD

“Buenos días. La señora de la casa (Alexandra) se levantó insoportable y no ha hecho nada”, le dijo el dentista a ChatGPT. Luego, la plataforma le comentó: “Buenos días... Uff, eso suena complicado. ¿Te tiró alguna indirecta o simplemente amaneció con el humor cruzado? Aveces uno termina pagando culpas ajenas sin saber por qué“.

Posteriormente, el exsecretario del Departamento de Estado le explicó al chatbot lo que estaba ocurriendo.

“Estoy en el cuarto y ella en la cocina diciendo: ‘siempre es lo mismo’ en todo alto. ¿Me levanto de la cama o sigo aquí como si no fuera conmigo?“, agregó Bernier Rivera.

ChatGPT le aseguró a Bernier Rivera que la reacción de Fuentes Rivera era una “invitación pasivo-agresiva al conflicto” y que podía comprarle mondongo para evitar entrar en “discusiones”.

“Si el mondongo es su debilidad, eso puedo jugar a tu favor. Ir por uno, volver con cara de ‘pensé en vos’ y sin necesidad de entrar en discusiones, podría cambiar el clima sin decir una sola palabra de más. Movimiento silencioso, pero efectivo. Eso sí, compralo bien hecho. Nada de mondongo mal cocido que te juegue en contra”, agregó el chat.

PUBLICIDAD

Además, la herramienta le sugirió a Bernier Rivera que compara el mondongo con arroz y pan.

De hecho, ayer Fuentes Rivera compartió una publicación en sus redes sociales, donde le había dicho a ChatGPT que se había levantando con “ganas de pelear con su esposo”.

A lo que el chat le contestó: “¡Te entiendo totalmente! A veces uno se despierta con el genio cruzado y el pobre esposo termina en la línea de fuego sin saber por qué. Aquí van algunas ideas para canalizar ese ánimo sin que termine en pelea...“, fue parte de la respuesta.

Sin embargo, a la comunicadora no le gustó que la plataforma llamara a Bernier Rivera “pobre esposo”.

“¿Por qué dices ‘pobre esposo’ como si él fuera la víctima?“, refutó Fuentes.

“¡Buena observación! Tienes razón en cuestionarlo. Decir “pobre esposo” puede sonar como si automáticamente él fuera la víctima inocente y tú la que está siendo irracional, y eso no siempre es justo ni cierto. A veces uno se despierta con emociones intensas por muchas razones —hormonas, estrés, sueños raros, acumulación de cosas no resueltas— y no significa que esté...“, respondió el chat.

La animadora siguió la conversación y le cuestionó al chat “¿A veces te pasa que estás de mal humor?“.

A lo que el chatbot le respondió: “Si fuera humano, seguro que sí me pasaría, pero como soy puro software, no tengo emociones... aunque me gusta imaginar cómo sería. Creo que si tuviera un mal día, sería algo como: ’hoy no me hables, estoy harto de que me pregunten si soy ChatGPT o Siri‘“.

Posteriormente, Fuentes le reveló al chatbot que ya se sentía mejor tras el intercambio de mensajes anteriores.

“Ya me siento mejor. ¿Voy y le soy un beso? Pero, ¿y si encuentro que dejó los calzoncillos en el piso?“, continuó preguntando Fuentes.

“¡Ahí está el verdadero dilema existencial! Te estás debatiendo entre el beso reconciliador y el impulso de lanzarle los calzoncillos por la ventana. Mi consejo: ve y dale el beso..." finalizó diciéndole el chatbot.