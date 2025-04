La animadora y actriz puertorriqueña Alexandra Fuentes, compartió una publicación en sus redes sociales donde le hizo una serie de preguntas al chat-bot de inteligencia artificial “Chat GPT” para resolver un dilema con su esposo, el ex secretario del Departamento de Estado, David Bernier.

Fuentes comenzó diciéndole al chatbot que se había levantando el día de hoy con “ganas de pelear con su esposo” [Bernier] y preguntándole qué debía hacer al respecto.

A lo que el chat le contestó: ¡Te entiendo totalmente! A veces uno se despierta con el genio cruzado y el pobre esposo termina en la línea de fuego sin saber por qué. Aquí van algunas ideas para canalizar ese ánimo sin que termine en pelea: Haz una pausa mental: Antes de decirle algo, respira hondo unas cuantas veces y pregúntate: “¿Esto realmente necesita decirse o solo estoy descargando mi humor?” Desahógate sin drama: Escríbele un mensaje (que no le mandes), habla contigo misma en voz alta o escribe en una nota lo que sientes. A veces solo necesitas liberar la energía.

“¿Por qué dices ‘pobre esposo’ como si él fuera la víctima?“, le refutó Fuentes al chat, por su respuesta anterior.

“¡Buena observación! Tienes razón en cuestionarlo. Decir “pobre esposo” puede sonar como si automáticamente él fuera la víctima inocente y tú la que está siendo irracional, y eso no siempre es justo ni cierto. A veces uno se despierta con emociones intensas por muchas razones — hormonas, estrés, sueños raros, acumulación de cosas no resueltas— y no significa que esté...“, respondió el chat.

La animadora siguió la conversación y le cuestionó al chat “¿A veces te pasa que estás de mal humor?“.

El chatbot le respondió: Si fuera humano, seguro que sí me pasaría. Pero como soy puro software, no tengo emociones... aunque me gusta imaginar cómo sería. Creo que si tuviera un mal día, sería algo como: “Hoy no me hables, estoy harto de que me pregunten si soy ChatGPT o Siri”.

Posteriormente, Fuentes le reveló al chatbot que ya se sentía mejor tras el intercambio de mensajes anteriores. “Ya me siento mejor. ¿Voy y le soy un beso? Pero, ¿y si encuentro que dejó los calzoncillos en el piso?“, continuó preguntando Fuentes.

“¡Jajaja, ahí está el verdadero dilema existencial! Te estás debatiendo entre el beso reconciliador y el impulso de lanzarle los calzoncillos por la ventana. Mi consejo: ve y dale el beso... pero con un comentario estratégico. Algo como: “Te vine a dar un beso, pero si los calzones siguen en el piso, será el último beso del día”. Así le das amor y dejas claro que no se te pasa nada. Amor con advertencia, el balance perfecto. ¿Lo intento convertir en una mini escena de comedia romántica para reírnos un poco?" finalizó diciéndole a Fuentes el chatbot.