Tito Nieves recibe emotiva invitación de jóvenes músicos puertorriqueños

En un encuentro cargado de emoción y gratitud, el legendario salsero Tito Nieves recibió una especial invitación por parte de los estudiantes de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini en Hato Rey, para compartir tarima en un montaje estilo Big Band. El gesto, que sorprendió visiblemente al artista, forma parte del homenaje que se le rinde por sus 50 años de trayectoria musical, justo antes de su esperado concierto el próximo 17 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico.

“Cuando recibí la invitación, para mí fue otra bendición”, expresó el intérprete de Fabricando Fantasías conmovido por el talento y entusiasmo de los jóvenes músicos. “Vi videos en YouTube cuando estuvieron con Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Lin-Manuel Miranda… y me sentí como ‘wow, me dejaron fuera’. Pero hoy me tocó a mí”, dijo entre risas, destacando la emoción de formar parte de esa experiencia.

Durante la visita, Tito compartió reflexiones sobre su carrera con los estudiantes de la “Dance Band” de dicha institución educativa, quienes recientemente obtuvieron el tercer lugar en el “6th National Jazz Festival” que se celebró en Filadelfia.

“Son 50 años de bendiciones. No puedo escoger una sola cosa como lo más impactante, porque han sido muchas etapas, colaboraciones y el apoyo de toda mi familia”, afirmó a Metro Puerto Rico.

Aunque reconoció haber pasado por momentos difíciles de salud, aseguró sentirse agradecido: “Aquí estoy todavía, y todavía tengo la voz”.

El cantante también aprovechó para invitar a su público al que será su último gran concierto en el Coliseo de Puerto Rico. “El 17 de mayo quiero que estén conmigo. Serán tres horas y media de pura música. Desde que comienza, comienza con un boom y termina con otro boom. Vengan temprano, no se lo pueden perder”, adelantó.

En lo que promete ser una noche histórica, Tito Nieves interpretará sus grandes éxitos, incluyendo temas como Fabricando Fantasías, Divina, Muerte, Sonámbulo y, según él mismo reveló, el favorito del público: Almohada. “Yo no me aferro a mis canciones, porque son de ustedes. Para mí es un placer cantarlas, siempre lo será”, concluyó con humildad.

La colaboración con la Escuela Libre de Música reafirma el compromiso de Tito Nieves con las nuevas generaciones y celebra la continuidad de la salsa como un legado vivo.

Sin duda, el 17 de mayo no solo será un concierto, sino un encuentro entre generaciones que marcará historia en la música tropical.