“Te deseo lo mejor en tu próximo viaje”: Tom Cruise le rinde un homenaje a Val Kilmer en la CinemaCon

Tom Cruise rindió el esperado homenaje a su amigo Val Kilmer, con quien protagonizó escenas históricas en las dos películas “Top Gun”, y lo hizo nada menos que con una extraña aparición en la CinemaCon que se realiza en Caesars Palace de Las Vegas.

El actor de 62 años estivo presente para presentar material inédito de la próxima película “Mission: Impossible — The Final Reckoning", pero lo primero que hizo al aparecer en el escenario fue recordar a Kilmer.

La aparición del actor fue recibida con una gran ovación por parte del público reunido en el Caesars Palace de Las Vegas.

¿Qué dijo Tom Cruise de Val Kilmer?

“Quisiera honrar por un momento a un querido amigo mío, Val Kilmer”, expresó ante un público que respondió con aplausos y luego continuó diciendo que “no puedo expresar cuánto admiraba su trabajo”, y agregó que valoraba profundamente a Kilmer como ser humano, recordando con gratitud su emotivo cameo en “Top Gun: Maverick”, donde el personaje “Iceman” tampoco podía hablar por una enfermedad en la garganta.

Antes de continuar con la presentación de su nueva película en la saga de “Mission: Impossible”, Cruise pidió al auditorio un instante de silencio. “Si todos pudiéramos tomarnos un momento para recordar los maravillosos momentos que compartimos con él...solo tomémonos un instante”, dijo el actor que personificó a “Maverick” en “Top Gun”. Y cerró su tributo con una frase cargada de emotividad: “Te deseo lo mejor en tu próximo viaje.”

La jornada continuó con la entrega de uno de los galardones más destacados de CinemaCon al director Christopher McQuarrie, socio creativo y amigo cercano de Cruise. La estrella de Hollywood fue el encargado de entregarle el reconocimiento en nombre de Paramount y Skydance, destacando su trayectoria y compromiso con la industria durante tiempos difíciles.

Val Kilmer logró gran fama gracias a “Top Gun”

Kilmer murió el martes por la noche en Los Ángeles, rodeado de familiares y amigos, según informó su hija, Mercedes Kilmer, en un comunicado

El actor falleció debido a una neumonía. Se había recuperado después de un diagnóstico de cáncer de garganta en 2014 que requirió dos traqueotomías.

El actor que siguió el método Suzuki de formación en artes, se entregaba por completo a sus papeles.

Uno de sus papeles más emblemáticos, el del piloto estrella Tom “Iceman” Kazansky, antagonista de “Maverick” encarnado por Tom Cruise, estuvo cerca de no suceder.