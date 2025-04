Jacky Fontánez sufre percance de salud en Turquía

La animadora Jacky Fontánez compartió a través de sus redes sociales un sabio consejo para todos sus seguidores que tengan planificado un viaje en los próximos meses.

Luego de que la animadora sufriera un percance de salud en medio de su más reciente viaje a Turquía, esta indicó a sus seguidores que siempre solicten un seguro de viaje en caso de que ocurra una emergencia como la que ella ha atravesado en estos días.

PUBLICIDAD

Fontánez quien ha compartido fotografías en varias partes del mundo, entre los que se encuentran Ibiza y Turquía, dejó saber a sus seguidores que tuvo que ser ingresada a emergencias trans un percance de salud.

“Cuando viajes, saca tu seguro médico. Yo llevo varios días sintiéndome mal y estoy aquí en Turquía, ahora mismo estoy en emergencias y me pusieron suero con antibióticos, con todo, para poder seguir el viaje, porque apenas está comenzando. No pienses dos veces sacar el seguro médico, es una de las recomendaciones que voy a estar haciéndoles en este viaje que hay muchas cosas que van a sorprender”, expresó.

Jacky Fontánez sufre percance de salud Jacky Fontánez sufre percance de salud

En otra publicación, relató todo lo que le pasó en Turquía y terminó en sala de emergencias.

“Los días en Turquía parece que duran 80 horas, porque me pasó de todo… 1- Paseo por el Estrecho de Bósforo 2- Mesquita Ortaköy 3- Mirando a la nada, pensando en todo 4- Vimos delfines 5- Ya estaba deshitrada y no me podía reir 6- Paseo por el mercado 7- Dulces típicos 8- Llegando a comer por segunda vez en el viaje 9- Probando “comida fuerte” ,10- En emergencias para ponerme los antibióticos”, escribió la animadora en su Instagram.

Fontánez también indicó que posteriormente estará compartido toda su experiencia en este viaje. En el pasado la animadora también ha compartido en sus redes sociales los maravillosos viajes que ha dado alrededor del mundo.