Galán de telenovelas confiesa que se grababa teniendo intimidad; mira de quién se trata

Las redes sociales han facilitado la comunicación con personas de todos los lugares del mundo, sin embargo, pese a las ventajas que trae consigo la innovación en la tecnología, también se han visto las consecuencias que ésta ha traído.

A partir de la llegada de la IA y los beneficios inmediatos que trae consigo, también ha dejado ver que se pueden modificar fotografías y poner el rostro del otro, lo que logra obtener pruebas falsas para amenazar a las personas.

Recientemente se ha dado a conocer que las imágenes íntimas han sido utilizadas como una forma de manipular las acciones de quien pertenecen, pero todo cambió cuando la innovación tecnológica facilitó la edición de fotografías.

Hace unos días, la estrella de Vecinos, Mayrín Villanueva, anunció que su cuenta oficial de Facebook había sido hackeada y las personas estaban publicando fotos íntimas de la actriz, mismas que ella aclaró que ese no era su cuerpo:

“Me hackearon la cuenta de Facebook y no la puedo recuperar, es imposible hacer algo al respecto. Hay una persona que tiene el control y ha creado otra página en la que pide suscripciones y publica fotos mías. Esto ya lleva un tiempo, este hacker está pidiendo dinero y publicando fotos mías que ni siquiera son de mi cuerpo, pero le ponen mi cara. Hay otras cosas que también quiero aclarar: por favor, no caigan en el engaño, no soy yo, todo es una mentira, explicó la actriz.”

Después se dio a conocer que ya estaban en contacto con la policía cibernética y ellos se encargarían de todo el proceso legal que conlleva el tema del hackeo.

Hackean cuenta de Mayrín Villanueva (Especial Publimetro)

Actor de telenovelas mexicanas revela grabarse teniendo intimidad

Tras la innovación de la tecnología y el reciente incidente de Mayrín Villanueva, el actor Eduardo Santamarina, quien también es esposo de la estrella de Vecinos, fue abordado por los medios de comunicación y fue cuestionado por el hackeo de Facebook de su pareja:

“Ella sacó ese comunicado para decirle a su gente y a sus fans que no se vayan con la ‘finta’ porque además les cobran.”

Una reportera no dudó en preguntarle al actor si cuando a él le hackearon su cuenta no subieron una fotografía comprometedora al internet y el famoso, entre risas, bromeó, haciendo una fuerte revelación sobre su pasado y el contenido digital:

“Eso lo hacía yo (...) grabarte con tu chava, era bonito, no una porno, algo bonito, con las cámaras porque no había celulares, te estoy hablando de la prehistoria. Tú ponías ahí en la ‘cómodita’ y ya empezabas el cachondeo bonito, no porno.”

