Filtran letra de tiradera de Ángela Aguilar a Cazzu: “No soy la villana”

En redes sociales comenzó a circular la canción de Ángela Aguilar que funcionaría como respuesta a Cazzu por su reciente tema ’Con otra‘. En esta, la esposa de Christian Nodal reflexiona sobre su relación y destaca que ella “no es la villana” y que “no hubo traición”. Dicha filtración generó conmoción entre los internautas.

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación, sus nombres no han dejado de ser objeto de polémica, pues el sonorense contrajo matrimonio con la cantante al poco tiempo de haberse separado de Cazzu, con quien tuvo una hija que en ese momento aún no cumplía el año de edad.

Por su lado, Cazzu se desahogó con una canción que tituló ’Con otra‘, misma que contiene frases como: “Robado se va lo que robado viene”, “Fuiste mala y todo se paga”, “Tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama” y “Te va a engañar con otra”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar

Filtran supuesta canción que Ángela Aguilar escribió para Cazzu

Recientemente se viralizó en TikTok el fragmento de una supuesta canción filtrada de Ángela Aguilar que se titula ‘No soy la villana’, que muchos aseguran, se trata de una tiradera para Cazzu.

“Lo vi sentado con la mirada perdida, el alma vacía. Ella a su lado, pero tan lejana y yo entendí que su amor no bastaba. No dije nada, solo te escuché; contaste historias que ni ella sabía, en cada sorbo fuiste a entender que el corazón se ahoga, y aunque digan que te lo robé, tú sabes bien quién dejó la puerta abierta. Yo no obligué a tu piel a querer, pero era un cuerpo con el alma incompleta”, es la letra de la canción.

“Ve linda, dile que fue casualidad, que el destino no pregunta su lugar. No me culpes, yo no fui la tempestad, yo fui la paz que ya no pudo hallar. No promesas, no hubo traición, solo verdades querían callarlas. Si el amor pesa más que el error entonces dime quién carga la balanza”, continúa.

Hasta el momento se tiene muy poca información respecto al nuevo tema de Ángela Aguilar, pues hay quienes indican que se trata de inteligencia artificial, mientras que otros mencionan que se trata de una filtración real.