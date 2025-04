Kriss Du Cecile se defiende de expresiones de “Burbu” y muestra evidencia

El creador de contenido quien le da vida al personaje “Kriss Du Cecile” se defendió de las expresiones realizadas la pasada semana donde la animadora Angelique “La Burbu” Burgos quien confirmó que nunca se realizó la transferencia de 5 mil dólares que le ofrecieron para que acudiera a los Juegos Olímpicos de París 2024, el pasado verano.

En un extenso video de más de una hora, Kriss Du Cecile, señala que la animadora le ofreció cubrir todos los gastos para acudir a las olimpiadas y posteriormente se le brindaron solo 5 mil dólares, que fueron anunciados a través de las redes sociales.

“¿Qué ella dijo? Que Burbu TV que va a cubrir todos los gastos, para que tú vayas a París, yo había pedido en el Go Fund Me, 10 mil pesos, corillo yo no iba para París en cualquier momento, yo iba en unas olimpiadas […] en unas olimpiadas se gasta mucho más, gastos aéreos, taquillas, comida, eso es un dinero que ella me está dando que yo no le pedí a nadie, ella lo está haciendo de corazón, ella me dice que me va a cubrir los gastos y yo me quedo en shock. Ella no me está donando el dinero, ella dijo que me iba a cubrir todos los gastos, pero es a cambio de contenido, es para ser corresponsal de ellos en las olimpiadas”, expresó.

Del mismo modo, fue enfático en que no se trataba de una “donación” sino un pago a cambio de que se realizara contenido para el canal de YouTube de la animadora, llamado “Burbu TV”.

“Este dinero no era regalado, no era prestado, era un dinero que realmente ella simplemente me iba a dar y a cambio de eso yo iba a hacer unas cápsulas”, indicó Du Cecile. “Ella dijo que me iban a cubrir los gastos de allá (París), 5 mil dólares, no todos los gastos, no se cubrieron todos los gastos”, añadió.

Posteriormente, Kriss indica que la productora de Burbu TV, identificada como “Frances” comenzó a presionar para que enviara contenido y este asegura que lo envió, sin embargo, indicó que en ese momento estaba afectado por la ola de críticas que recibió tras solicitar el dinero para hacer el viaje.

Kriss mostró un mensaje que le envió la productora del canal de YouTube, donde se muestra preocupada, ya que no había recibido el contenido acordado.

“Cariño, no tengo nada para Burbu TV, esto no ha fluido como yo esperaban, pensé que nos tendrías en cuenta como tus patrocinadores y que harías contenido mencionando a Burbu TV y tus plataformas, me han escrito muchas personas sobre ese contenido que publicamos tuyo y ya han pasado cinco días y no tenemos nada”, fue el mensaje que mostró Kriss, el cual asegura le envió la productora de Burbu TV.

Posteriormente, Kriss asegura que tenía problemas de internet por lo que no podía enviar todo el contenido.

“Yo tengo un montón de videos dirigidos a ustedes, es que no he podido cuadrar contigo, cómo enviártelos, en adición a eso, no lo digo a mal, yo agradezco la oportunidad que me dieron con los cinco mil dólares, pero pensé que lo estaban haciendo por ayudarme de corazón, después es que me piden que grabe contenido para ustedes, yo pensé que me habían dado el dinero en forma de ayuda, después me saliste con que te vamos a pedir que hagas contenido para nosotros, más me dijeron que era exclusivo, yo pensé que era de corazón para ayudarme y no me iban a exigir el contenido”, fue la respuesta del creador de contenido a la productora.

Posteriormente, Kriss, afirmó que sí recibió un documento por parte de la producción, pero nunca lo firmó. Igualmente, indicó que se comunicó con la productora de Burbu TV para dejarle saber su frustración sobre las críticas recibidas sobre la confusión generada por el dinero.

Sin embargo, este asegura que la producción le ofreció otorgarle $2,500 junto con un acuerdo de confidencialidad donde no podía hablar sobre el asunto en medios de comunicación o redes sociales, algo que declinó, ya que esperaba se aclarara la situación.

“Me estás diciendo que vas a comprar mi silencio, que me vas a dar dos mil quinientos dólares, para que yo me quede callado y voy a seguir cargando la responsabilidad de que me dieron los 5 mil dólares, querían darme 2,500 dólares y me quedara callado, seguir manteniendo la imagen de que a Kriss Du Cecile, Burbu le dio 5 mil dólares” , expresó en el video.

Burbu explica porqué nunca pagó los $5 mil que le prometió a Kriss du Cecile para ir a París

La animadora Angelique Burgos, mejor conocida como “La Burbu”, explicó porqué nunca le pagó los $5 mil que le prometió al comediante Kriss du Cecile para que viajara a París a cubrir los Juegos Olímpicos 2024.

Durante un ‘podcast’ en Burbu TV, la animadora explicó porqué decidió ayudarlo: “Cuando Kriss estuvo en otro podcast, le hicieron una pregunta sobre el dinero que se le había donado para él irse a París. Le trajeron la pregunta sobre los $5 mil dólares que le había dado, que fue el cheque que trajimos y se lo donamos a él".

“¿Por qué yo decidí en aquel entonces ayudarlo? A mi Kriss me cae bien, me parece un gran chico. Lo siento misterioso, como que se esconde dentro de esa careta de payaso. Siento que hay otro ser humano detrás de eso y siempre quise hablar con él. Él nunca estuvo dispuesto a hacer una entrevista sin estar pintado y eso yo lo super respeto. Yo lo veía a él que vendía bizcochos, mallorcas polvorones, whatever, para él lograr el sueño de poder ir a París. Y veía que la gente lo masacraba y a mi me dio sentimiento. Yo hablé con nuestra productora para ver de qué manera podíamos auspiciar a Kriss para que fuera y realizara lo que quería hacer y a la vez teníamos un corresponsal en París en las Olimpiadas", confesó.

“Cuando Kriss se fue, no le habíamos dado el dinero de mi producción. Nuestra productora le envía el documento, le dice ‘firma este documento para hacerte una transferencia directa a tu cuenta’. Pasaron los días y no se firmó. (...) No pasó nada, no hubo un contenido, ni nada. Yo me sentía como que ‘hicimos un show, le dimos un cheque de $5 mil y todo’. Yo le dije ‘papi, no hay los $5 mil porque no hubo ningún contenido, pero yo me voy a comprometer, porque mi palabra vale, te voy a dar la mitad de ese dinero, te voy a dar $2,500’. No me contestó, y yo tengo las pruebas en mi teléfono”, explicó.

Añadió: “Después él me tira al tiempo y me dice ‘que a mi me tienen loco, yo quiero que tu hables y digas que a mi tu no me distes el dinero porque me dicen que soy un buscón’. Quedé que él podía venir hasta acá, nunca pasó. Nunca pasó nada, porque no hubo un intercambio con lo que él me iba a dar. Y con todo eso, que no había pasado nada, yo le iba a ofrecer $2,500. Pero no me contestó”.

Fue el año pasado cuando “La Burbu” anunció que le pagaría a Kriss todos los gastos de su viaje a París tras revelarle que sería corresponsal de su canal durante las competencias.