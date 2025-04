Jenniffer González asegura dejó atrás las diferencias con Bad Bunny y que el gobierno colabora con residencia en el Choliseo

La gobernadora Jenniffer González, aseguró que a pesar de las diferencias que hubo durante la campaña electoral con el exponente urbano, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como “Bad Bunny” el gobierno ha estado colaborando con todo lo que se ha solicitado por parte de la producción del artista que llevará a cabo una residencia de conciertos este verano en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Según expresó la gobernadora en entrevista con el programa radial “Puestos pa’ la mañana” (Radio Isla 1320), el gobierno ha estado colaborando en cuanto a la logista y seguridad para el evento.

PUBLICIDAD

“Todo lo contrario, la primera expresión que hice cuando hubo el anuncio es que todo lo que propenda en desarrollo económico y esta residencia, trae habitaciones para Puerto Rico, visitantes, movimiento económico, no solo el concierto, los venues, los restaurantes, toda la industria del entretenimiento, las instrucciones nuestras son que toda la ayuda, colaboración, logística, seguridad, todo lo que tiene que ver con el aparato de gobierno para servir de backup a una estrategia como esta, la vamos a respaldar”, expresó González Colón.

Del mismo modo, aseguró que dejó atrás los ataques que se intercambiaron con el exponente urbano, en la campaña política y describió el evento como un propulsor de la economía, especialmente en la industria del entretenimiento.

“La campaña pasó en noviembre, no puedo gobernar exclusivamente para los que votaron por mí, soy la gobernadora de todos los puertorriqueños, incluyendo a los que me hicieron campaña en contra o simplemente no votaron por mí y este concierto al igual que cualquier otro, es una actividad que genera ingreso económico para Puerto Rico, si somos la capital del reggeatón en el mundo, tienes al principal exponente, en una residencia, la campaña pasó, el gobierno ha estado facilitando todo lo que se ha pedido y vamos a continuar respaldando”, dijo la gobernadora.

Sobre si acudirá a la residencia que comienza en julio y se extiende hasta septiembre, González Colón, indicó que aún no está segura.

“No sé si yo esté, pero no cierro la puerta. Yo he ido a conciertos de Bad Bunny antes”, expresó la primera mandataria.

PUBLICIDAD

En enero, cuando se anunció el concierto del exponente urbano, la gobernadora trató de minimizar el histórico evento, asegurando erróneamente que se había realizado antes por artistas como Daddy Yankee, Wisin y Yandel.

“Esto no es la primera vez que ocurre. Recuerdo cuando Daddy Yankee hizo una residencia precisamente en el Choliseo, más de diez funciones. Luego lo hizo Wisin & Yandel, que dejaron también un aumento en la economía. Ahora lo hace Bad Bunny. Yo creo que eso es bueno”, dijo González Colón a preguntas de la prensa el 14 de enero.

La residencia de conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico se llevará a cabo del 11 de julio al 14 de septiembre.