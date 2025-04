Actor de ‘Sin senos no hay paraíso’ anunció el fallecimiento de su madre con triste mensaje

Fabián Ríos es un actor colombiano que ganó gran reconocimiento por su papel de Albeiro Manrique en la exitosa serie de televisión “Sin senos no hay paraíso” y sus secuelas. Su interpretación de este personaje, un hombre complejo y lleno de matices, le valió el reconocimiento del público colombiano y con las más recientes versiones de forma internacional. A lo largo de su carrera, Ríos ha participado en numerosas producciones televisivas, demostrando su versatilidad como actor

Además de su trabajo en “Sin senos no hay paraíso”, ha actuado en telenovelas como “Los Reyes”, “Doña Bella” y “El final del paraíso”. Justamente en una de las producciones conoció el amor y a quien es la mamá de sus dos hijos, la también actriz Yuly Ferreira. En el año 2023 estarían esperando a su tercer hijo, pero lamentablemente lo perdieron y ambos hicieron pública la noticia. En esta ocasión el actor vuelve anunciar una perdida dolorosa, la de su madre, por lo que le dedicó un video donde se le ve en el velorio y en el entierro, además de le dedicó un sentido mensaje.

“Recuerdo, madre, cuando era niño y te sacabas el pan de tu boca para mí y todos los tuyos. Me acuerdo de tus consejos, que hoy impiden desviarme del camino. Me acuerdo de tu risa, me acuerdo del amor, que fue y será por siempre tu mejor arma. Me acuerdo de aquel día cuando te dije que quería un día construirte un castillo, y me dijiste que el mejor castillo para ti era que yo jamás me torciera en la vida. Me acuerdo, Nonita, de todo. Me acuerdo también que nos amaste sin preferencia, sin condición. ¿Sabes algo, madre mía, Nonita hermosa? Mi mejor regalo para ti es esta promesa: siempre te recordaré, te amaré, te extrañaré. Feliz viaje, Nonita Paulina, aunque te quedas en mi corazón para siempre." Fueron las palabras del actor.