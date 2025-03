¿Se acabó el apoyo? Maripily Rivera asegura a Alfredo Adame se volvió “loco” tras insulto racista a Caramelo

La modelo y empresaria puertorriqueña, María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily” le bajó fuerte al actor mexicano Alfredo Adame quien ha sido acusado de faltarle el respeto a Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como “Caramelo” en La Casa de los Famosos “All Star”.

La puertorriqueña y ganadora de la cuarta edición del ‘reality’ adelantó en sus redes sociales que no apoya los comentarios realizados por Adame y que le realizará una descarga en repudio a los adjetivos que utilizó para describir al dominicano.

PUBLICIDAD

“No voy a defender lo indefendible…Alfredo Adame te estás volviendo loco y que bueno que te pongan en tu sitio pues a veces se te va a olvidar ser humilde y el apoyo de mi público entero. No apoyo tus comentarios fuera de lugar en la cena y en el posicionamiento. Estoy muy enojada. Mañana les diré mi descarga siempre me ha gustado el juego de Caramelo por su autenticidad, ser una persona real y humilde”, escribió Maripily en su Instagram.

Posteriormente, realizó un video en sus redes sociales donde rechazó los comentarios realizados por Adame. Maripily aconsejó al actor que haga los comentarios en su defensa sin tener que ofender a los demás competidores.

“No es que yo le quite mi apoyo, pero tengo que decirle que no le quedó bien”, expresó Maripily.

La controversia surge luego del posicionamiento del domingo en la noche donde Caramelo confrontó a Adame y este utilizó la palabra “orangután” para describirlo.

“¿Tú crees que con ese estúpido cerebrito de orangután que tienes puedes ya mover bolitas y puedes mover palitos? Estás muy equivocado, a los fanfarrones como tú que vienen de la nada y de repente comienzan a hacer las cosas bien, se ves la a la basura todo, porque no lo saben manejar, porque nunca has manejado el éxito, nunca has manejado nada y nunca te vas a encontrar a alguien más leal, con más principios que yo”, expresó el actor mexicano.

PUBLICIDAD

En varias ocasiones, Adame, ha expresado en La Casa de los Famosos “All Star” que se siente seguro por tener el apoyo del público puertorriqueño, sin embargo, esto podría cambiar luego de sus expresiones y que Maripily expresara que no apoya lo dicho por el actor.

Adame, se ganó el respaldo del público boricua tras realizar varias obras como “La Casa de Maripily, Se Vale To’” en la isla.