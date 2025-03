“LCDLF All Stars”: Estos son los habitantes con mayores posibilidades de salir en la octava semana

Habitantes en el octavo posicionamiento de "LCDLF All Stars".

Durante la octava gala de posicionamientos y salvación de la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), transmitida la noche del domingo, 30 de marzo de 2025, la mexicana Dania Méndez se autosalvó luego de obtener el viernes, el poder de salvación.

Los habitantes que siguen en riesgo de eliminación son: Laura Bozzo, Alfredo Adame, Alejandra Tijerina, Diego Soldano, Luca Onestini, Lupillo Rivera y Paulo Quevedo.

De acuerdo a encuestas en internet y varias cuentas sociales, los tres concursantes con mayor riesgo de convertirse en el octavo eliminado del programa de convivencia y estrategias son: Laura, Diego y Paulo.

Luca fue nominado por quinta vez en la temporada, mientras Lupillo y Alejandra enfrentan su cuarta sentencia y Laura Bozzo fue nominada por primera vez.

La noche del lunes, se conocerá el nombre del octavo eliminado de la competencia, que inició el pasado martes, 4 de febrero de 2025.

En el juego siguen 16 habitantes luego de las eliminaciones de Salvador Zerboni, Valentina Valderrama, Varo Vargas, Nacho Casano, Aleska Génesis Castellanos, Erubey De Anda y Julia Gama.

Nominados de la octava semana de LCDLF All Stars

La presentadora y abogada Laura Bozzo se molestó la noche del jueves, 27 de marzo de 2025, luego de ser nominada por primera vez en la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), en ocho semanas de competencia.

Desde que se enteró en el confesionario que la nominación era positiva, la conocida “Laura en América” vociferó varias que iba a estar nominada.

Luego de enterarse por parte del presentador Javier Poza que estaba en la cuerda floja del programa, Laura se enojó y hasta se quitó el micrófono en plena gala.

“Si me traen de regreso [el público] se atengan a las consecuencias [los habitantes] del monstruo que va a regresar. Si estos creen que a mí me van a agarrar de pend... se equivocaron. Definitivamente a mí nadie me agarra de pend...“.

La conductora, de 73 años, añadió que: “Me di cuenta que son unos falsos de mier.. me refiero al cuarto fuego”.

En la segunda temporada de LCDLF, emitida en el 2022, donde Laura Bozzo quedó en sexto lugar y duró 84 días, esta obtuvo cinco nominaciones.