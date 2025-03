Kim Soohyun rompe en llanto al negar su relación con Kim Saeron mientras era menor de edad

Por primera vez Kim Soohyun se pronunció respecto al escándalo por las pruebas que evidenciarían su relación con la fallecida Kim Saeron cuando ella tenía 15 años y él 27. El actor, que es uno de los más reconocidos de Corea del Sur, negó dicha información mientras rompía en llanto frente a la prensa.

El 16 de febrero cuando la muerte de Kim Saeron a los 24 años sorprendió al mundo. Días después del suceso, autoridades surcoreanas explicaron a medios locales: “Creemos que cometió una decisión extrema y planeamos manejar el caso como un suicidio”, lo que generó revuelo en redes sociales.

La familia de Saeron reveló que la jóven mantuvo una relación con el famoso actor Kim Soohyun que comenzó cuando ella tenía 15 y él 27 y duró seis años. También se hizo público que Soohyun se hizo cargo de los gastos del accidente que Saeron protagonizó en 2022, que resultaron en un total de 700 millones de wones.

Fue en 2024 cuando Saeron recibió una demanda con el cobro del dinero, por lo que envió un mensaje a Soohyun pidiéndole comprensión respecto al pago de su deuda, pues comentó que se le dificultaba conseguir trabajo, pero en cuanto consiguiera un proyecto podía pagarle por partes. El actor la ignoró y el 16 de febrero Saeron se quitó la vida, justo el día del cumpleaños de Soohyun.

Kim Soohyun niega a Kim Saeron en su primera presentación pública tras el escándalo

Tanto fotos, como videos y conversaciones se filtraron tras el escándalo que vinculó a Soohyun con Saeron. Periodistas, familiares y amigos cercanos intervinieron y confirmaron que toda la información que se reveló era verídica, lo que puso al actor en el ojo del huracán.

De esta manera, se presentó por primera vez en una conferencia de prensa en la que aclaró: “No salí con la difunta cuando era menor de edad. Y no es cierto que la difunta tomó esa trágica decisión por mí”.

“No puedo admitir algo que no hice”, agregó el intérprete que a raíz de lo sucedido perdió un sinfín de patrocinios y colaboraciones. “Salimos por un año, cuatro años antes del lanzamiento de ’Queen of Tears‘, pero en ese momento negué nuestra relación”.

Usuarios de internet no creyeron en sus palabras, por lo que en X se pueden encontrar comentarios como: “Esperen, ¿Kim Soohyun siempre ha sido tan mal actor?“, ”Ojalá te pudras en la cárcel maldito pedófilo", “Es increíble como Soohyun se disculpa solo con sus fans pero no con la familia de Saeron”, “Si se preguntan por qué Soohyun veía hacia abajo durante la conferencia de prensa fue porque estaba leyendo su guión” y “No le creo nada a Kim Soohyun. Se merece más sufrimiento”.