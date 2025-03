John Cena revela que tuvo cáncer

El luchador de la WWE, John Cena, reveló este lunes que tuvo cáncer de piel.

Fue durante una entrevista con PEOPLE, que el también actor reveló haber recibido un diagnóstico de cáncer de piel.

Cena atribuyó el diagnóstico a años de exposición solar sin protección adecuada.

“Era terco. No quería tener una rutina y también pensaba que el problema nunca me afectaría. Y es una de esas cosas en las que me expuse muchísimo con mínima protección y me pasó factura”, reveló el luchador.

Continuó: “No fue hasta que visité a un dermatólogo y me hice una revisión que me removieron un punto canceroso en el pectoral derecho. Tuve suerte de contar con un excelente dermatólogo que me acompañó y me hizo sentir que no estaba solo. Las estadísticas sobre el cáncer de piel son abrumadoras, pero por más que uno las conozca, esos números no significan nada hasta que te toca personalmente. Creo que la mejor manera de hacer llegar este mensaje es a través de la conexión humana. Y como persona puedo decir: esa llamada telefónica no es algo que quieras recibir porque es impredecible y nunca sabes qué tan grave será“.

“Un año después tuve que regresar para que me quitaran otro punto cerca del hombro derecho. Ahora parecen pequeñas manchas blancas en mi pecho y hombro. Si ves WWE, seguramente podrás notarlas”, añadió el luchador.

Cáncer de piel

Según la página Mayo Clinic, el cáncer de piel suele desarrollarse en la piel expuesta al sol.

Sin embargo, también puede ocurrir en zonas de piel que normalmente no están expuestas a la luz solar.

Existen tres tipos principales de cáncer de piel: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular y melanoma.

¿Cómo evitar cáncer de piel?

Las personas pueden reducir el riesgo de padecer cáncer de piel limitando o evitando la exposición a la radiación ultravioleta (UV).

Asimismo revisar la piel para detectar cambios sospechosos puede ayudar a detectar el cáncer de piel en sus estadios iniciales.