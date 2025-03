Didi Romero sobre la vida en Broadway: “Fue muy fuerte”

A mediados del 2020, en plena pandemia por COVID-19, las noches en Puerto Rico dejaron de ser aburridas.

Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para una nueva forma de entretenimiento: los videos en vivo.

Desde el auge de los podcast y los famosos partys de marquesina, pasando por los esperados estrenos musicales de los cantantes, hasta las parodias y los retos virales de los influencers, el lockdown dejó de ser un aislamiento para convertirse en una manera de conectar a la distancia.

Precisamente, la artista Didi Romero fue una de las encargadas de llevarle esa alegría a los internautas con el personaje “La Keva”, un imitación del exponente urbano “Kevvo”, quien hacía lives jocosos que podían llegar a ser “picantes”.

“La gente me decía en la pandemia: ´Tú me hiciste la pandemia, o sea, si no fuese por ti, los sábados fuesen tan aburridos. Yo siempre hacía Zoom con mis amigas y los veíamos así en Instagram, con copa de vino en mano´. (Y yo) así como que: ´Guau, esto era un evento´”, explicó la actriz sobre la “Keva” en el primer episodio de la segunda temporada del podcast “Entre Nos”.

Fue su madre, la comunicadora Deddie Romero, quien le dijo que no podía “engavetarse” en el personaje y debía “soltarlo” tan pronto acabara el confinamiento. ¿La razón? Solo la contratarían a nivel local para interpretar esa figura.

“Yo decía: ´Pero me está yendo tan bien, ¿cómo es posible (que tenga que soltarlo), sí está conectando con la audiencia?´... Pero luego estaba pensando más en el consejo y le di como que un poquito más de cabeza, de casco, y dije: ´Sabes qué, tiene toda la razón´“, contó.

Sin embargo, confesó que “La Keva” se “murió igual que la pandemia”, aunque no descartó hacer un comeback “en algún momento”.

“Pero todo en su lugar y en su tiempo”, precisó.

De “La Keva” a Disney+ y Broadway

La también cantante y guionista pasó de hacer reír a las personas en las plataformas digitales a protagonizar una serie en Disney+ titulada “Gina Gei”.

En los 12 capítulos, su personaje “Gina”, busca convertirse en una compositora de canciones para artistas internacionalmente reconocidos, lo que la lleva a ingresar al Instituto Musical del Caribe radicado en Puerto Rico.

Se trató de la primera serie representada y producida por puertorriqueños para la plataforma de streaming. No obstante, Disney+ la removió de su catálogo.

A pesar de que nunca quedó claro la razón, Romero había dicho que se trataba de un intento en reducir los costos de producción y por el paro que llevó a cabo el Sindicato de Guionistas de Cine y Televisión (WGA, por sus siglas en inglés), quienes buscaban negociar sus condiciones de trabajo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés).

Para Didi, que un serie local llegara al servicio de producción en línea y lograra conectar con la audiencia, demostró que en la Isla hay talento de sobra. Asimismo, que se puede continuar impulsado la creación de contenido de producción de calidad y la actuación.

Actualmente, la serie está disponible en FlixLatino, un servicio SVOD (subscription video-on-demand).

Didi Romero describe su paso por Broadway como “muy fuerte”

Posteriormente, la joven de 26 años se motivó a cruzar el charco en busca de su sueño de presentarse en el principal distrito teatral de Nueva York, Broadway.

La avenida, ubicada en Manhattan, se ha convertido en sinónimo del teatro musical de alto nivel, por lo que la boricua apuntó hacia esa dirección para sumar nuevos proyectos a su carrera profesional.

Luego de múltiples audiciones con respuestas negativas, cuatro trabajos para poder costear la vida en los “niuyores”, y sacrificios económicos para abrirse paso, su esfuerzo finalmente dio frutos: consiguió un papel en “Six The Musical”.

“(Al principio) fue muy fuerte porque fue un proceso bien largo y yo soy una persona bien impaciente. Poquito a poco he estado solucionando eso con mucha terapia.. Ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, definitivamente, pero no es fácil y no es para todo el mundo tampoco”, detalló.

“Hasta el otro día tuve mi apartamento con cuarto, en Nueva York. Y tengo lavadora y secadora. ¿Tú me entiendes? Para mucha gente eso es como que ´ok´, en Nueva York, eso es un lujo", añadió entre risas.

El papel que interpretó fue el de Katherine Howard, un personaje inspirado en la historia de la quinta reina de Inglaterra, esposa de Enrique VIII. Howard fue decapitada tras ser acusada de adulterio. Su famoso solo All You Wanna Do muestra cómo, desde joven, fue víctima de abuso sexual por parte de muchos hombres.

“A mí me operaron las cuerdas vocales y fue un proceso bien raro porque me mantuve en silencio como por dos meses. Me dieron dos hemorragias en las cuerdas vocales y fue por puro cansancio. Imagínate hacer squats todos los días por tres años, ya el músculo va a decir: ´Mira, para ya. Dame descansito´“, narró la creadora de contenido.

Ese suceso la llevó a implementar una rutina de autocuidado. Empezó a tomar terapia psicológica para manejar la ansiedad y el estrés, coger un día de descanso, y sacar el tiempo para comer y hacer sus necesidades fisiológicas.

Por esa razón, lanzó una invitación “graciosa” a los seguidores de “Entre Nos”: “Hay que desayunar, hay que comer, hay que ir a terapia, hay que orinar y hay que bañarse dos veces al día, por favor. Hay mucha gente con peste en esos sobacos”.

Finalmente, Romero reveló que ahora apostará por el ámbito musical a pesar de que le da “miedito”.

“Voy a confiar más en mí y si no funcionó, no funcionó. Pero (voy a) pensar que lo que estoy haciendo es con todo mi corazón”, afirmó.